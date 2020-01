Piccole Donne in lingua originale nei cinema The Space

Non avete ancora visto Piccole Donne al cinema oppure volete tornarci? The Space propone una bella iniziativa per tutti gli appassionati di cinema, dal titolo Hear My Voice. Una rassegna all’interno della quale sarà possibile guardare il nuovo film di Greta Gerwig in lingua originale. L’iniziativa durerà una settimana e sarà attiva in alcuni cinema selezionati del gruppo The Space.

Ecco l’elenco di tutti i cinema The Space in cui sarà possibile guardare Piccole Donne in lingua originale:

Piccole Donne in lingua originale è in programmazione domenica mattina 12 gennaio nei multisala The Space Cinema Roma Moderno, Milano Odeon e Trieste. Lunedì 13 gennaio sarà disponibile nei cinema TSC Limena(PD), TSC Parma Campus (PR), TSC Parco de’ Medici (RM), TSC Rozzano (MI), TSC Vimercate (MB), TSC Silea (TV), TSC Genova (GE) e TSC Vicenza (VI).

È possibile acquistare i biglietti per accedere allo spettacolo sull’app The Space Cinema e sul sito ufficiale al seguente link.

Il film:

Dopo la fine della guerra di secessione americana le sorelle March dovranno affrontare problemi economici, sentimentali e sociali. Tra tutte spicca la figura di Jo, determinata a trovare la propria libertà e indipendenza, spronando anche le sorelle a dare spazio al proprio talento, nonostante le rigide imposizioni della società di quel periodo.

Piccole Donne, storia intramontabile e attuale basata sul romanzo originale di Louisa May Alcott, è una delle opere più trasposte fra le pellicole cinematografiche: quest’anno, in occasione dei 150 anni del libro, arriva nelle sale The Space Cinema un nuovo riadattamento che pone alla sua regia la firma di Greta Gerwig insieme a un cast spettacolare, che lascia presagire un novello splendore alle sorelle March.

Nel cast del film Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Laura Dern e Meryl Streep.