Elite 3 arriverà prima del previsto! Netflix ha appena annunciato la data d’uscita della terza stagione della serie spagnola che ha conquistato gli adolescenti di tutto il mondo. Con un post sui propri social, la piattaforma di streaming ha confermato che le porte della Las Encinas si riapriranno a Marzo 2020.

Cosa sappiamo di Elite 3:

In un video postato su Twitter in occasione della conferma della terza stagione, Ester Exposito (Carla) presenta anche due nuovi personaggi. “Per loro impazzirete”, annuncia l’attrice. Yeray e Malick (questi i nomi) appaiono quindi al suo fianco. Le new entry sono Sergio Momo e Leïti J. Sene, rispettivamente Yeray e Malick appunto. Al momento non sono state rivelate ulteriori informazioni su questi personaggi.

Domande aperte:

Innanzitutto, il pubblico di Elite dalla terza stagione aspetta di capire se Polo verrà arrestato. Al momento il ragazzo è libero perché oltre alla confessione di Carla (smentita dal suo stesso padre) non c’è altro contro di lui. Il trofeo, ovvero l’arma del delitto, infatti ancora non si trova e non si troverà a breve dato che Cayetana l’ha nascosta per proteggere il suo nuovo fidanzato. Ci sarà giustizia ora che praticamente tutti sanno la verità?

Un’altra questione interessante sarà capire che fine ha fatto Christian e se tornerà dalla clinica in svizzera. Anche Nano, scappato ma non più ritenuto colpevole, tornerà a casa? Sarebbe curioso rivederli anche per capire se Nano perdonerà l’amico che sapeva ma non ha parlato lasciandolo in prigione. Un nuovo rapporto nato alla nell’episodio 2×08 di Elite è poi quello tra Guzman e Samuel che ora sembrano rispettarsi e capirsi. Certamente Guzman farà fatica a chiamare di nuovo amici Ander e soprattutto Polo.