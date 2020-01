Anti Amore è il titolo della canzone con cui la cantautrice piemontese Francesca Sarasso è riuscita ad entrare nella scuola di Amici 19. La ragazza ha sfidato il cantante Michelangelo Vizzini riuscendo a convincere il giudice esterno ad essere ammessa nel programma.

Subito dopo, la nuova cantante si è esibita per la prima volta da allieva della scuola presentando un suo inedito, il grintoso brano intitolato Mina e I Rolling Stones. La canzone ha convinto subito la giuria di giornalisti chiamata a giudicare l’esibizione. Qui trovate il video con il brano di Francesca Sarasso e sotto anche il testo di Anti Amore.

Testo

Da quando ti ho lasciato

un altro l’ho trovato sai

che io sto sempre bene

ti ho lasciato senza un tetto

il gatto il cane e il clarinetto

ho detto li tengo io

ti faccio un favore

facciamo l’amore un’ultima volta

prima di dirci addio

io sono anti amore

Cupido lo uccido

io sono l’anti amore

mi dici ti prego non mi lasciare

darò anche la vita per te

ma a me non importa

io sono anti amore

ed ora mi disfo di te

io sono anti amore

Cupido lo uccido

io sono l’anti amore