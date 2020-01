High School Musical -The series: Lana Condor aveva partecipato ai provini

La serie di High school musical è molto amata dal giovane pubblico e anche dalle star. La protagonista del film Netflix Tutte le volte che ho scritto ti amo Lana Condor ha rivelato di aver fatto le audizioni per essere nel cast. Ecco qualche dettaglio in più!

L’attrice ventiduenne ha affermato di aver partecipato ai provini alcuni anni fa senza però ottenere la parte. Stavo guardando Instagram e ne ho letto li qualcosa, ha raccontato a Teen Vogue. Non pensavo fosse Disney+ quando ho fatto l’audizione. Pensavo fosse semplicemente Disney. L’entusiasmo dell’attrice per la serie è rimasto intatto nel corso degli anni. Ero la più grande fan di High School Musical quando ero una bambina, ha continuato Lana Condor. Pensavo a cose come, quanto vorrei essere Gabriella. Lei è così cool.

La giovane attrice ha poi rivelato qualche dettaglio sui provini. I produttori non ci hanno non volevano che noi cantassimo canzoni di High School Musical cosa invece di cui ero convintissima. Mi ero detta: Vado e canto We’re all in this together o qualcosa del genere. Non ricordo nemmeno bene quello che poi è successo al provino. Durante l’intervista il suo ragazzo le è venuto però in soccorso. Lana ha così ricordato di aver fatto l’audizione cantando A thousand years di Christina Perri.

Nonostante non abbia ottenuto il ruolo per la serie di Disney+ Lana ha comunque un bellissimo ricordo di quell’esperienza. Ho ammirato Vanessa Hudgens da quando ero piccola proprio a causa di High School Musical. Mi rivedevo in lei e per la prima volta qualcuno che potevo essere io aveva ottenuto un ruolo importante in qualcosa. Ecco perché l’ho sempre ammirata. Ora ci sono ragazze che fanno la stessa cosa guardando me e questo è anche merito dell’ammirazione che mi ha spinto a provarci.