Game of Thrones prequel: House of the Dragon uscirà nel 2022?

Game of Thrones, che ha vinto molti Emmy nonostante un'ultima stagione molto criticata, è ormai conclusa. Il prequel con Naomi Watts è stato cancellato ma HBO ne ha ordinato un altro sui Targaryen. Il debutto è previsto per il 2022.

Penso e spero che il debutto sarà nel 2022, ha detto Casey Bloys (presidente della programmazione HBO) a Deadline in un’intervista. Bloys ha anche aggiunto che è troppo presto per una data più specifica. Stanno iniziando a scrivere, ha aggiunto riferendosi a George R.R. Martin e Ryan Condal. Ovviamente House of the dragon è una serie complicata e importante c’è bisogno di tempo. Infine, ha affermato che sul cast ancora non ci sono scelte ufficiali.

Il pubblico de Il trono di spade avrà qualcosa con cui consolarsi. La serie sarà ambientata 300 anni prima di Game of Thrones. La famiglia Targaryen, una delle più importanti della saga, sarà la protagonista e la nuova serie sarà co-prodotta dall’autore della saga George RR Martin e dallo sceneggiatore e produttore Ryan Condal. Inoltre, il regista Miguel Sapochnik dirigerà alcuni episodi. Insomma staremo a vedere se l’attesa sarà ricompensata e se il pubblico amerà questo prequel più della stagione finale.

