L’amica geniale 3: trama, cast e tutto quello c’è da sapere

Si è conclusa ieri sera L’amica geniale. Storia del nuovo cognome, seconda parte della serie tv italiana tratta dalla saga di Elena Ferrante. Una stagione, quest’ultima, che ha moltiplicato il successo della prima. Basti pensare che gli episodi finali hanno guadagnato ben il 28% di share con 7 milioni di telespettatori.

Ma adesso? Ovviamente la Rai ha già confermato che L’amica geniale 3 ci sarà, ma dovremo aspettare.

Quando arriverà la terza stagione:

L’amica geniale 3, stando ai rumor, non arriverà prima della primavera 2021. Un tempo sufficiente per riprendere la produzione e girare i nuovi episodi con il cast tutto nuovo. Esatto, perché come era stato già annunciato Gaia Girace e Margherita Mazzucco lasceranno i loro personaggi per motivi anagrafici. Insieme a loro anche la maggior parte del cast.

Il nuovo cast della serie:

Non sappiamo ancora chi vedremo ne L’amica geniale 3 anche se il regista, Saverio Costanzo, ha già detto di averci iniziato a pensare. Forse Gaia e Margherita torneranno nei primissimi episodi, ma il cuore della serie sarà interpretato da attrici più grandi. Chi saranno? Ancora non si sa. Alcuni rumor dicono che potrebbe trattarsi, anche in questo caso, di esordienti. Tuttavia già trapelano alcuni nomi.

Tra questi c’è quello di Alba Rohrwacher, già voce narrante di Elena, che quindi potrebbe vestire i panni di Lenù adulta. Non è chiaro chi potrebbe invece rimpiazzare Lila, così come Stefano Carracci e Nino Sarratore. Anche i due ragazzi, Francesco Serpico e Giovanni Amura, come riportato da Fanpage non escludono l’ipotesi di tornare nei primissimi episodi, ma non hanno dato notizie certe.

La trama della terza stagione:

L’amica geniale 3 sarà l’adattamento del terzo romanzo della serie, Storia di chi fugge e chi resta. Ambientato negli anni Settanta, il racconto si focalizzerà sulle vite ormai opposte delle protagoniste. Lila, operaia nella fabbrica Soccavo e alle prese con le rivolte di classe, ed Elena sposata a Pietro Airota che invece deve fare i conti con il ritorno di Nino.