Alfa: San Lorenzo è il nuovo singolo, feat. Annalisa!

Alfa: San Lorenzo sarà il titolo del nuovo singolo. Giovedì 12 novembre uscirà San Lorenzo, un brano che è in collaborazione con Annalisa, anche lei genovese proprio come il giovane cantautore. L’annuncio è arrivato via Instagram qualche giorno fa ed è stato poi reso ufficiale dalla notizia in esclusiva riportata da AllMusicitalia.it.

Alfa ha anche svelato in anteprima una piccola parte del testo di San Lorenzo tramite una delle sue ultime Instagram Stories:

E quella volta tu sei andata sola

con un biglietto ma di sola andata

e mi hanno detto che ci cerca trova

ma non sa quanto ti ho cercata

con me la sorte non è sempre buona

forse sono sulla cattiva strada

io mi sento come al primo giorno di scuola

messo alla prova io sto in cerca di te

perché ti penso ogni volta

Il successo più recente di Alfa, prima di San Lorenzo con Annalisa, è il brano Sul più bello, canzone principale della colonna sonora dell’omonimo film. Il brano è un invito a rileggere il libro della propria esistenza rifuggendo la tentazione di saltare subito al finale. Ma anche uno stimolo a cogliere le occasioni e a trasformarle in cose grandi. Una canzone che parla di come la vita sarebbe certamente più facile se si potesse prevedere il futuro, ma senz’altro più noiosa e meno sorprendente.

Il film, d’altra parte, è una commedia dove si piange, o in alternativa un dramma dove si ride, una storia che invita a lasciarsi sorprendere dalla vita che sul più bello può regalare occasioni inaspettate. La pellicola racconta infatti di come le cose non vadano mai secondo i piani. E pur calcolando ogni minimo dettaglio, sempre accadrà qualcosa di non previsto.