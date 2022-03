Camila Cabello: Bam Bam parla di Shawn Mendes?

Venerdì 4 marzo uscirà il nuovo pezzo collaborativo di Camila Cabello con Ed Sheeran, intitolato Bam Bam.

Da una breve anteprima pubblicata su TikTok, i fan si sono convinti che il brano parli di Shawn Mendes con cui Camila ha interrotto la sua relazione sentimentale lo scorso novembre.

Alcuni versi della canzone, infatti, sembrano fare riferimento proprio alla storia tra i due artisti e più precisamente al modo in cui si è conclusa.

Gli indizi nella nuova canzone di Camila Cabello

“Hai detto che odiavi l’oceano ma stai surfando ora”, recita il brano. Un verso che sembra alludere a una foto di Shawn che lo ritraeva mentre faceva surf.

La foto è stata scattata subito dopo la rottura e per giunta è sembrata una strana contraddizione. Shawn Mendes teme infatti l’acqua profonda, come lui stesso ha dichiarato in un’intervista.

“Ho detto che ti avrei amato per tutta la vita, ma ho appena venduto la nostra casa”. In quest’altro verso, invece, i fan credono ci sia un riferimento al fatto che Camila Cabello ha venduto la casa a Los Angeles in cui ha vissuto con Shawn.

E infine: “Eravamo bambini all’inizio, immagino che siamo cresciuti ora”. In quest’altra frase della canzone potrebbe esserci un ulteriore indizio della presunta dedica.

In effetti Camila Cabello e Shawn Mendes hanno compiuto insieme un percorso di vita durato anni, iniziato dopo il tour che li ha visti uno a fianco all’altra nel 2014 e con un brano che li ha visti duettare nel 2015.

Con il tempo, l’amicizia e il rapporto professionale si è trasformato in quell’amore che è diventato noto a tutti dopo l’uscita della hit collaborativa intitolata Señorita.

Non resta che ascoltare l’intera nuova canzone per scoprire se ci sono altre analogie tra le parti del testo ed episodi realmente vissuti dall’ormai ex coppia.