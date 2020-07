Sono passati solo pochi giorni da quando è stato annunciato a sorpresa l’arrivo di After 2 nei cinema dal 2 Settembre ed già abbiamo la prima clip! La cosa che rende questo piccolo assaggio della pellicola ancora più interessante, però, è che nella clip Tessa incontra Trevor incontriamo anche le due new entry più importanti, ovvero Dylan Sprouse e Candice Accola King di The Vampire Diaries.

Nel video in anteprima troviamo Tessa arrivare in ritardo al suo primo giorno di lavoro nella casa editrice ed aver un rocambolesco primo incontro con Trevor. Lui sarà un suo collega alla Vance Publishing. Innamorato cotto di lei, il ragazzo attirerà su di se tutta l’antipatia di Hardin, geloso delle attenzioni di un altro nei confronti della sua ragazza.

Verso la fine della clip incontriamo anche per la prima volta Kimberly Vance, ovvero la moglie del capo.

Guarda la clip tratta da After 2:

AFTER 2 - Tessa incontra Trevor

Watch this video on YouTube

Il film:

Dopo il successo del primo film, che nel 2019 ha incassato più di 6 milioni di euro al box office italiano, il 2 settembre arriva nei cinema AFTER 2, sequel basato sul secondo capitolo dei romanzi best seller di Anna Todd, con protagonisti Josephine Langford (Tessa Young) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin Scott). Riuscirà l’amore a cancellare il passato?

Il titolo completo di After 2 sarà After We Collided (in italiano, After: Un cuore in mille pezzi) e riprenderà la vicende di Tessa e Hardin laddove li abbiamo lasciati. Nel sequel si riaccenderà la passione tra i due protagonisti, ma quando Tessa si rende conto di nutrire ancora dei forti sentimenti allontana Hardin dalla sua vita.

Nel frattempo i due protagonisti dovranno vedersela con questioni riguardanti la propria vita familiare. Se da una parte Tessa inizia a soffrire il rapporto con una madre pressante, dall’altra Hardin riceve un’inaspettata telefonata da sua madre in Inghilterra.

Cast e personaggi:

Nel cast di After 2 ritroveremo i protagonisti Josephine Langford (Tessa) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin), ma ci sono anche Charlie Weber, alias Frank ne Le regole del delitto perfetto, e Louise Lombard di CSI. Scelti per un ruolo nel sequel anche Karimah Westbrook vista in Save The Last Dance e Rob Estes alias Harry Wilson in 90210.

Completano il cast del film Pia Mia (Tristan), Samuel Larsen (Zed Evans), Inanna Sarkis (Molly Samuels), Khadijha Red Thunder (Steph Jones), Shane Paul Mcghie (Landon Gibson), Rebecca Lee Robertson (Candace), Dylan Arnold (Noah Porter), Jennifer Beals (Karen Scott), Meadow Williams (Professoressa Soto), e Selma Blair (Carol Young). Compare infine anche Peter Gallagher, conosciuto soprattutto come Sandy Cohen in The OC, che nel film interpreta il padre di Hardin, Ken Scott.