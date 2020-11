Dopo aver sbancato i botteghini in primavera, restituendo una boccata d’aria fresca al cinema in un momento di grande crisi, After 2 torna in home video. La data da segnare sul calendario è il 2 dicembre, giorno in cui il film arriverà in dvd e Blu-ray.

Entrambi i film saranno inoltre disponibili in un imperdibile cofanetto da collezione, edito in formato DVD e Blu-ray, entrambi contenenti un gadget esclusivo personalizzato.

La saga di After

Vero e proprio cult del genere Young Adult, il primo film sulla tormentata storia d’amore tra Tessa e Hardin è stato un vero successo al botteghino, registrando oltre 6 milioni al box office, e il secondo capitolo della storia conferma il successo del primo.

Tratta dai romanzi best seller di Anna Todd, la saga è stata pubblicata in più di 30 paesi e in Italia ha venduto oltre un milione e mezzo di copie. L’amore passionale, controverso e infinito di Tessa e Hardin arriva così in un unico imperdibile cofanetto che segue le vicende dei due innamorati dal loro incontro al college fino al mondo adulto.

La loro storia d’amore li vede allontanarsi e cercarsi in un susseguirsi di alti e bassi in cui i due giovani saranno chiamati a lottare contro un universo avverso, in difesa del loro grande amore.

Il futuro della saga di Anna Todd

Poco dopo l’uscita di After 2 è stata ufficializzata anche la produzione di After 3 e 4. Attualmente i film sono in lavorazione in Bulgaria, tuttavia non è stato ancora reso alcun dettaglio riguardante l’uscita.

Ma non è finita qui, recentemente Anna Todd ha anche annunciato che presto arriverà anche un sesto capitolo.

