After 4 – Secondo Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford l’amore degli Hessa basterà?

Il grande amore di Hardin e Tessa basterà a tenerli uniti? After 4 è in streaming su Prime Video dal 28 Settembre e in questo nuovo episodio la relazione tra i due protagonisti verrà messa in discussione come mai prima d’ora.

After 4 – Intervista a Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford:

Ho avuto la possibilità di chiacchierare nuovamente con Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford ed abbiamo parlato delle sfide che i loro personaggi personalmente dovranno affrontare; Tessa, infatti, in questo nuovo film si chiude completamente e sembra voler costruirsi una vita senza Hardin.

Con gli attori ho anche parlato della rivelazione che ha fatto Hero qualche settimana fa, ovvero l’arrivo di After 5, e quanto è stato difficile mantenere il segreto. Non perdetevi la risposta di Joe….

Guarda la nostra intervista ai protagonisti di After 4:

Sinossi:

In After 4 ritroviamo Tessa e Hardin ad un bivio: Tessa continuerà nel tentativo di salvarlo e di salvare la loro relazione, o sarà tempo di salvare se stessa? Mentre Hardin resta a Londra dopo il matrimonio di sua madre e sprofonda nell’oscurità, Tessa torna a Seattle e deve affrontare una tragedia. Se vogliono che il loro amore sopravviva, innanzitutto dovranno lavorare su loro stessi. Ma le loro strade li ricondurranno l’uno dall’altra?

After 4 – il cast:

After 4 vede protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin alla guida di un cast corale che comprende Louise Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Turner, Kiana Madeira, Carter Jenkins, Mira Sorvino, Stephen Moyer e Atanas Srebrev.

Il film è diretto da Castille Landon e prodotto da Jennifer Gibgot (17 Again, Step Up), Brian Pitt, Aron Levitz, Nicolas Chartier, Jonathan Deckter e Hero Fiennes Tiffin. Executive producer sono Andrew Panay, Eric Lehrman, Courtney Solomon e Mark Canton.

After 4 – Il libro:

In occasione dell’uscita del film su Prime Video, è uscito in Italia una edizione speciale del romanzo, già pubblicato come After 5, arricchita da coloratissimi sticker, un poster illustrato e una copertina unica, dedicata alla community di Afternators italiane/i.

Trama del libro:

Il capitolo finale. Riusciranno Tessa e Hardin a conquistare il loro lieto fine? «Forse certa gente vuole leggere solo storie felici e scontate, ma ci sono milioni di persone che non sono perfette e che ne hanno passate tante, e forse si ritroverebbero nella nostra storia.» La fine è solo l’inizio. La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che hanno affrontato insieme ha rafforzato l’amore e reso sempre più solido il legame tra loro. E ora niente è più come prima. Tessa non è più la dolce, semplice, brava ragazza che era quando ha incontrato Hardin; né lui è più il ragazzo crudele e lunatico di cui si è innamorata. O quasi.

Perché una verità tanto scomoda quanto scioccante è pronta a emergere dal passato di Hardin e a travolgere tutto. Ancora una volta. Mentre lui, sconvolto dalla nuova rivelazione, respinge chiunque cerchi di stargli vicino, compresa Tessa, lei stavolta inizia a dubitare di poterlo salvare davvero, senza sacrificare se stessa. Se è vero che amare qualcuno è lottare per lui e non arrendersi mai, è anche vero che amare non vuol dire annullarsi fino a farsi del male. E da quest’ultima, dolorosa scelta dipenderà la fine o il futuro degli Hessa.