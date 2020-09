After 2: la recensione del film che sta trascinando il box office

Uscito la scorsa settimana nei cinema italiani, After 2 si sta rivelando una vera e propria sorpresa per il box office di casa nostra. Il secondo capitolo tratto dalla saga di romanzi di Anna Todd sta riportando al cinema tantissimi spettatori: una boccata d’ossigeno per il cinema che purtroppo sta ancora soffrendo della situazione Covid.





Anche noi abbiamo visto After 2 e ve ne vogliamo parlare nella nostra recensione.

Dopo il cliffhanger del primo episodio, ci rendiamo presto conto che la storia d’amore tra Tessa (Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin) è finita. Lei non ha perdonato la bugia di lui. Decisa a rifarsi una vita, Tessa inizia a lavorare ma non è serena. La mancanza di Hardin si sente e i due riprendono a frequentarsi, senza mai mettere troppo in chiaro le cose.

Nonostante stiano bene insieme succede sempre qualcosa che fa precipitare tutto, come se i due fossero perfetti l’uno per l’altra ma incapaci di stare insieme. Nella confusione generale ci si mette anche l’arrivo di Trevor (Dylan Sprouse), nuovo collega di Tessa.

E poi?

After 2 ci regala comunque un happy ending momentaneo, facendoci però capire che i due protagonisti dovranno attraversare varie fasi della propria vita per arrivare a una maturità tale da consentire loro una relazione serena.

E infatti se dobbiamo muovere una critica al film tutto parte proprio da questo. Nonostante After 2 sia godibilissimo e piacerà senz’altro al pubblico, propone un’ideale di relazione troppo fuori dalla realtà ma col rischio di essere vista come ideale.

Certo, l’idea che “amor vincit omnia” non è una novità, anzi. Per certi versi è anche bello pensare di essere invincibili quando si ama tanto qualcuno. Il grande errore di After è però quello di calcare un po’ troppo la mano sul fatto gli errori, l’immaturità e le mancanze dei protagonisti possano essere risolte non tanto con una reale crescita come individui, ma in nome di un sentimento.

Anche se può sembrare poetico, per certi versi è sbagliato proprio perché After punta a essere una storia verosimile. In realtà non è così perché i personaggi non sono poi così sfaccettati. Tessa e Hardin si amano, sì, ma fanno cose senza soluzione di causa.

Peccato perché gli attori sono bravi e secondo noi sarebbero stati in grado di gestire un’introspezione psicologica più approfondita. Ma chissà, magari vedremo qualcosa di più adulto nei prossimi capitoli!