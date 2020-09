After 2: intervista esclusiva con il cast e Anna Todd

Oggi After 2 arriva finalmente nei cinema! Sequel del primo capitolo tratto dalla saga di romanzi di Anna Todd, il film esplorerà una nuova fase della complicata relazione tra Tessa e Hardin, ancora una volta interpretati da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin.

Per l’occasione di GingerGeneration.it vi presentiamo in esclusiva un’interessante intervista al cast principale Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin e Dylan Sprouse. Insieme a loro anche la scrittrice Anna Todd.

Compra QUI il libro a cui è ispirato il film!





Leggi l’intervista al cast di After 2

Preparatevi Afternators: dopo il cliffhanger finale di After in cui il destino di Tessa e Hardin restava sospeso, stiamo per imbarcarci nel sequel, After 2, che sarà un viaggio di proporzioni epiche e una giostra di emozioni. Quindi molto simile alla relazione di Tessa e Hardin! E non solo avremo la nostra dose tanto necessaria di Hessa (finalmente!). Il prossimo capitolo porterà questa storia d’amore a un livello completamente nuovo, poiché è diretta dal veterano del cinema di Hollywood Roger Kumble che ha diretto il classico di culto Cruel Intentions. E non solo, nel sequel abbiamo un triangolo amoroso tra le mani, perché, voglio dire, cos’è un’intensa storia d’amore senza uno di questi? Quindi allacciate le cinture di sicurezza perché le cose stanno per diventare interessanti!

Se sei nuovo nel fandom (benvenuto!), ti aggiorniamo… basato sul romanzo best seller di Anna Todd, After Un cuore in mille pezzi , arriva l’omonimo adattamento cinematografico. Quando Tessa, interpretata da Josephine Langford, ottiene lo stage dei suoi sogni alla Vance Publishing, il destino la fa incontrare con Trevor, interpretato da Dylan Sprouse, un nuovo collaboratore che è l’incarnazione dell’uomo perfetto, con i suoi bei capelli, abiti perfetti e occhi sognanti (svenimento). Come ogni triangolo amoroso, in After 2 Tessa sente una continua attrazione gravitazionale nei confronti del suo ex fidanzato Hardin, di cui era follemente innamorata, interpretato da Hero Fiennes Tiffin.

E sebbene Tessa cerchi di andare avanti dopo la loro rottura, non è così semplice, poiché non si può negare l’alchimia continui tra lei e Hardin e che le appassionate notti bollenti che hanno passato insieme, siano così vivide nella sua memoria. Hardin sa di aver commesso un errore e sta cercando di rimediare ai suoi torti, ma la domanda è: può l’amore superare il passato?

C’è così tanto per i fan di After di cui essere entusiasti quando si tratta di After 2, ma cosa pensa Todd (che ha un rapporto incredibilmente stretto con il fandom) sia la cosa più eccitante per i fan di questa nuova puntata? Lei dice che il tutto si concentra sul capire e approfondire le complessità della loro relazione. “Penso si tratti solo di vedere una relazione più complicata tra Hardin e Tessa, che hanno loro conversazioni e connessioni“, ha spiegato Anna.

“Ci siamo davvero concentrati su di loro e capisci perché, guardando il secondo film, perché questi due sono inseparabili. Nel primo film, sei tipo, “Oh, beh, le piace, lui è carino e lei è carina. Ma non senti e capisci davvero perché non riescono a staccarsi l’uno dall’altro, anche se si fanno del male a vicenda. E nel secondo film, abbiamo impiegato molto tempo per farlo capire e far si che si faccia il tifo per questa coppia, non solo per il pubblico del libro, ma solo per il pubblico in generale, nonostante il caos che creano per se stessi “.

Fin dal primo film, è chiaro che c’è un ciclo naturale di evoluzione tra Tessa e Hardin dopo la loro rottura (che, tra l’altro, è stato il risultato della scoperta di Tessa che Hardin ha inizialmente perseguito una relazione con lei per una scommessa! prima parte per saperne di più). Soprattutto per Tessa, mentre matura e inizia davvero a farsi valere mentre entra in un’industria dominata dagli adulti a Vance.

“Penso che in After 2 vedremo una Tessa diversa e più evoluta“, dice Langford. “Tessa è molto diversa in questo film. Si trova in un posto diverso nella sua vita. È in un periodo diverso della sua vita. ”

Quindi, mentre Tessa sta tentando di andare avanti con la sua vita dopo Hardin, in termini di vita amorosa e carriera, Hardin sta lottando. In questo secondo film potremmo pensare di vedere un lato più travagliato e oscuro di Hardin, ma in realtà è l’Hardin che è sempre stato lì, semplicemente non c’era l’opportunità di vedere tutti i suoi “strati” nel primo film, secondo Fiennes Tiffin. E questa volta i fan potranno esplorare più del passato di Hardin e imparare cosa lo spinge a fare quello che fa.

“Non credo che sia necessariamente cambiato così tanto“, dice Fiennes Tiffin. “Era sempre lì; semplicemente non siamo riusciti a metterlo abbastanza a fuoco. Sono davvero entusiasta che tutti vedano Hardin in questo film. ” In After 2, sapremo anche di più sulle difficoltà che Hardin ha dovuto affrontare crescendo e sul suo trauma. Discutendo di Hardin e di ciò che impariamo su di lui in questo film, Todd traccia alcuni parallelismi nel comprenderlo come personaggio della sua stessa vita, crescendo.

“Possiamo vedere molto di più del trauma di Hardin“, dice Todd. “Ed è una cosa reale. Se Hardin fosse una persona reale, e io so cosa vuol dire essere cresciuti in una casa di tossicodipendenti, se vedi solo un genere di persona, è davvero difficile per te da capire. Se non hai mai veramente provato amore incondizionato, sai, è molto difficile preoccuparsi improvvisamente di qualcuno, non sai come trattarlo. E non hai nessuno da prendere a modello dopo, anche se la mamma di Hardin è un personaggio fantastico e ha fatto del suo meglio, ha anche dovuto lavorare 60 ore a settimana in un bar per dargli da mangiare. Quindi, non ha mai veramente conosciuto l’amore. ”

È interessante notare che Anna Todd sottolinea anche che mentre Hardin è spesso quello criticato e visto come il “cattivo ragazzo”, in questo film vediamo molte più “imperfezioni” di Tessa.

“Adoro che in After 2 vediamo Tessa commettere errori. Non è solo Hardin. Per qualche ragione Hardin viene criticato molto più di Tessa. Mentre Tessa in realtà non è un personaggio perfetto. Non lo è è molto giudicante. Lei è vergognosa. Fa molte cose che non dovrebbe fare. Ma per qualche motivo è diventata una cosa del tipo “povera Tessa”. Dove in realtà non è affatto Tessa. Quindi nel film, l’abbiamo davvero portato in vita. Queste sono due persone caotiche. Entrambi hanno traumi passati.

“La relazione di Tessa e Hardin è difficile da definire. I termini anime gemelle, migliori amici o amici con benefici non si adattano del tutto, ma la loro relazione è certamente quella a cui molti possono sentirsi vicini. È focosa e piena di momenti appassionati, e mentre sembra che l’universo stia cercando di tenerli separati, continuano a trovare il modo di tornare gli uni nelle vite degli altri”.

Langford crede che la parola dipendenza sia un modo accurato per descrivere il legame tra Hardin e Tessa perché, “è intenso, non particolarmente salutare e soggetto a sintomi di astinenza. Quindi, penso che sia una parola abbastanza adatta.” Fiennes Tiffin è d’accordo.

“Penso che sia quella cosa tipica di sapere che vuoi qualcosa, ma non sapere davvero perché o se è giusta“, ha concordato Fiennes Tiffin. “La tua consapevolezza di quanto lo desideri è tutto ciò che sai veramente.”

Questa volta c’è una nuova aggiunta alla connessione d’amore cosmica e triangolare tra Tessa e Hardin con Trevor interpretato da Dylan Sprouse che si presenta come il potenziale fidanzato perfetto. Con il suo bell’aspetto da ragazzo perfetto, il suo fascino e il suo comportamento responsabile è il pacchetto completo.

“Trevor vede qualcosa in Tessa che forse vede anche dentro di sé, che è qualcuno che si dedica davvero e qualcuno che vuole davvero aiutare gli altri a migliorare se stessi“, ha spiegato Sprouse del suo personaggio. “E penso che siano simili in questo, poiché entrambi sono orientati al lavoro in questo senso“. “Quindi, si sta davvero concentrando su se stesso e in molti modi, rappresenta, penso per Tessa, alcuni degli aspetti che Hardin non ha, in termini di situazione attuale. E quindi, presenta anche un problema“.

Sebbene Tessa provi antipatia per Trevor dopo averlo incontrato inizialmente nel suo primo giorno di lavoro, diventa chiaro che le circostanze particolari in cui si sono incontrati per la prima volta in seguito sbocciano in una nuova connessione.

Langford dice: “Lei lo conosce molto rapidamente e tutto si trasforma in più di un’amicizia e di un apprezzamento per questo ragazzo, che è semplicemente gentile e intelligente, e sono al lavoro, e lui sta facendo il suo lavoro“.

Su Trevor, Todd dice: “È chiaramente il peggior incubo di Hardin ed è davvero una specie di specchio. È un personaggio a parte, ma per me come produttore e come sceneggiatrice e creativa nel processo, Trevor è lo specchio di tutte le paure di Hardin, che prendono vita. È un ragazzo perfetto in superficie. Voglio dire, è un bravo ragazzo. ”

Cosa ha portato Sprouse a questo ruolo? “La stessa cosa che mi attrae per la maggior parte dei ruoli che interpreto, ovvero volevo fare qualcosa che non avevo mai fatto prima in termini di personaggio, qualcosa che fosse leggermente diverso da quello che sono abituato a fare.“, ha spiegato Sprouse. “E conoscendo le persone con cui lavoro, mi sono sembrati tutti molto belli e simpatici. Ed è stato girato ad Atlanta e mi piace molto Atlanta. Quindi è fondamentalmente semplice. Devo solo uscire ad Atlanta con delle brave persone.”

Ovviamente, anche gli abiti erano piuttosto belli (a chi non piace vedere Dylan Sprouse in un completo!?) Lo pensava anche lui: “Gli abiti erano piuttosto belli! Sai, abbiamo finito per coinvolgere Hugo Boss nel tutto e abbiamo ottenuto un sacco di bei vestiti. La maggior parte di questi li ho dovuti tenere. Non sono davvero un tipo da completo al di fuori di questo però. Non credo di riuscirci. Ma ora che posso farmi crescere barba e baffi, potrebbe essere diverso, ma prima di allora, non lo so.” Tutti quelli che sono favorevoli a vedere Dylan in più abiti dicano “io”.

Non solo come autrice e sceneggiatrice, Anna Todd ha anche preso molto sul serio il suo ruolo di produttrice mentre era sul set ogni giorno, per garantire che gli aspetti del libro venissero ritratti accuratamente. Ha spiegato che non hanno cercato di rispecchiare il libro, ma, “Erano più i temi del libro che abbiamo cercato di rispecchiare. Rispetto al primo film si capisce guardando anche i primi cinque minuti che l’abbiamo mantenuto fedele, così come nei temi e nei personaggi. Ma dire che abbiamo seguito il romanzo riga per riga dal libro ovviamente non è possibile, ma abbiamo sicuramente ascoltato il pubblico e ciò di cui le persone erano scontente e di cosa erano contente dal primo film“.

Ma ahimè, ci sono delle sfide quando si tratta di adattare un romanzo allo schermo.

“A volte senti che sono molto coinvolta in modo creativo e, sebbene sia vero, non significa che prenda ogni decisione e che sia una cosa del tipo” tutto passa attraverso di me “, dice Todd.

Langford dice che questo film è molto più veloce del primo e i fan possono aspettarsi di vedere un altro lato della relazione della coppia che non è stato mostrato nel primo film. “Questo film è molto diverso dal primo. Solo dal punto di vista tonale, è molto più veloce ed è molto più leggero in alcune aree, ed è anche molto più vecchio in altre aree “.

Sebbene il tour stampa di After 2 sia invariabilmente diverso a causa della pandemia globale di COVID-19, Todd non dovrà preoccuparsi troppo della dedizione dei fan al franchise poiché sappiamo che il primo film da allora ha incassato $ 70 milioni dal suo aprile 2019 pubblicazione. Solo questo è un dato positivo che il cast e la loro fanbase in tutto il mondo hanno sul futuro del film.

“Il tour stampa è stato un vero risveglio per tutti noi“, dice Langford. “Sfortunatamente, quest’anno non abbiamo questa opportunità, ma l’anno scorso penso che sia stato un vero risveglio in cui abbiamo potuto interagire con tutti e vedere quanti fan c’erano, di questi libri e di questa storia, e semplicemente l’enorme numero di persone. Penso che per me sia stato proprio come, ‘wow!’ ”

After – Il film: Cast ed Anna Todd parlano delle differenze con il libro

Watch this video on YouTube

Per quanto riguarda il nuovo arrivato, Sprouse, essendo preparato per il fandom e il pandemonio che seguirà dopo l’uscita del film, ha detto che riceve già molte fan art che lo rendono fiero e che sta cercando di prepararsi mentalmente per tutto.

“Penso che sia sorprendente, bello e divertente da vedere“, afferma Sprouse. “Sto cercando di prepararmi mentalmente per questo.”

“Penso che il press tour sia sicuramente il luogo in cui ti rendi conto, comprensibilmente, di incontrare molti fan e ti rendi conto del livello a cui ti trovi“, aggiunge Fiennes Tiffin.

Nonostante le storie di Todd raggiungessero oltre 1 miliardo di lettori su Wattpad, lei stessa non avrebbe mai detto quanto altro successo avrebbero avuto finché non fece il suo primo tour del libro. “Sono andato in tutta Europa e c’erano centinaia di persone ad incontrarmi. E ho pensato, pensavo che sarebbero state 10 persone, forse. Così è stato davvero quando ho capito, wow, questo ha davvero colpito molte più persone di quanto avessi mai sognato. ”

Per quanto riguarda tutte le cose divertenti accadute sul set e dietro le quinte, Todd e il cast hanno versato del tè! Todd ha raccontato che Sprouse era sempre pronto per una sfida e apparentemente lei e Sprouse lo erano entrambi per, “questo strano tipo di ossessione per il cibo strano, cose che non dovresti mangiare e roba schifosa. Quindi, ci inviavamo a vicenda le foto della cosa più brutta e disgustosa che potresti mangiare, come una gelatina, gamberetti, cose schifose. Tutto ciò che non dovrebbe essere mangiato fondamentalmente. ”

Il cast si è divertito durante il tempo libero mentre era sul set. Langford ha detto che c’erano “molte chat”, mentre Fiennes Tiffin ha portato con sé alcuni “giocattoli” con cui giocare. “Ho investito un po ‘di soldi in un’auto telecomandata che mi ha fatto divertire“, ha detto Fiennes Tiffin. “Ho avuto anche dei piccoli Lego. A volte abbiamo 5-10 minuti di inattività sul set, quei piccoli lego sono la cosa perfetta. ”

Sprouse ha condiviso che essere ad Atlanta era un sogno per un buongustaio come lui. “Questo è stato anche durante il periodo in cui tutti potevamo uscire e goderci il cibo in uno scenario che non era limitato da COVID“, ha detto Sprouse. “Quindi, mi sento come se avessimo deciso di esplorare un po ‘la scena del cibo. Non avevo mai trascorso del tempo ad Atlanta prima di questo, quindi è stato bello per me perché sono un grande buongustaio. ”

Mentre il destino degli ‘Hessa’ e di come si svolge l’arrivo di Trevor dovevano ancora essere decisi, una cosa è certa, il cast e la troupe si sono sicuramente divertiti a girare questo film, quindi possiamo solo aspettarci di vedere grandi cose sul grande schermo. E mentre dobbiamo ancora vedere il sequel, non potevamo lasciarci sfuggire l’opportunità di provare a scoprire se un terzo film è forse in lavorazione. Parlando delle esperienze fatte e guardando al futuro, Todd ha detto: “Direi guardando avanti, che se siamo abbastanza fortunati da avere più film – cosa di cui non sono … non posso parlare … restate sintonizzato.”

Concludiamo qui mentre meditiamo, può l’amore superare il passato?