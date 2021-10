After 3: Intervista a Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford

Dopo una lunga attesa After 3 è finalmente disponibile su Amazon Prime Video e per celebrare l’arrivo del nuovo film abbiamo parlato con in esclusiva con i protagonisti Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford.

Nella nostra chiacchierata ho parlato con Josephine di come ci si sente a dover scegliere tra il lavoro e la propria storia d’amore, con Hero dei progressi che Hardin sta cercando di fare per rompere dei circoli viziosi nei quali sembra cadere continuamente; inoltre mi hanno anche parlato delle nuove dinamiche che obbligano gli Hessa a confrontarsi con il loro passato e della scioccante rivelazione finale!

Guarda la nostra intervista esclusiva con Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford:

Trama di After 3:

In After 3 ritroviamo da Tessa alle prese con un nuovo, entusiasmante capitolo della sua vita, ma mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia e il comportamento imprevedibile di Hardin raggiungono il culmine e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica ancora di più quando il padre di Tessa torna e vengono alla luce rivelazioni scioccanti sulla famiglia di Hardin. Alla fine, Tessa e Hardin dovranno decidere se varrà la pena lottare per il loro amore o se sarà giunto il momento di separarsi.

After 3 vede protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin alla guida di un cast corale che comprende Louise Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Turner, Kiana Madeira, Carter Jenkins, Mira Sorvino, Stephen Moyer, Angela Sari, Atanas Srebrev e Anton Kottas. Il film è diretto da Castille Landon e prodotto da Jennifer Gibgot (17 Again, Step Up), Brian Pitt, Aron Levitz di Wattpad, Nicolas Chartier e Jonathan Deckter di Voltage Pictures, Mark Canton (Den of Thieves, 300) di CalMaple e Courtney Solomon (Cake, An American Haunting). Executive producers sono Andrew Panay e Eric Lehrman.

After 3 è disponibile su Prime Video in Italia dal 29 ottobre.