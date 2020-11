After 2 arriva in streaming su Prime Video dal 22 dicembre

Amazon Prime Video ha annunciato oggi che l’attesa storia d’amore young-adult After 2 con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin e Dylan Sprouse sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia, Francia, Regno Unito e Spagna. After 2 arriva su Prime Video poche settimane dopo la sua uscita nei cinema in Italia, Regno Unito e Spagna e in anteprima assoluta in Francia. I clienti Prime in Italia, Francia e Regno Unito potranno vedere il film dal 22 dicembre, mentre in Spagna sarà disponibile dal primo gennaio.

Queste le parole di Chris Bird, Head of Content for Europe, Amazon Prime Video:

Siamo entusiasti di portare agli Afternators questo attesissimo nuovo film dalla serie ‘After’. È una grande opportunità per i clienti Prime in Italia, Spagna, Francia e Regno Unito per scoprire il secondo film di questo fenomeno young-adult globale.

After 2 è l’adattamento del romanzo bestseller Un cuore in mille pezzi. After: 2, sequel a sua volta del caso editoriale After. La serie ‘After’ è composta da cinque libri. A seguito del successo del primo film After, arrivato al primo posto del box office in 17 paesi, e sollecitati dai ferventi “Afternators” che attendevano nuovi film della serie, i produttori si sono messi subito al lavoro su After 2, questa volta con l’autrice dei libri Anna Todd, affiancata da Mario Celaya in questo suo esordio come sceneggiatrice.

La storia segue Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa Young (Josephine Langford) alle prese con le conseguenze della fine del loro rapporto. Mentre Hardin cade nella trappola di alcune cattive abitudini, Tessa, armata di una rinnovata autostima, riesce ad avere lo stage dei suoi sogni presso la casa editrice Vance. Alla Vance cattura l’attenzione del suo affascinante nuovo collega Trevor (Dylan Spouse), esattamente il tipo di ragazzo che fa per lei. È intelligente, simpatico, carino e responsabile, ma Tessa non riesce a togliersi Hardin dalla testa. Dopo tutto è lui l’amore della sua vita. Anche con tutte le loro incomprensioni e difficoltà, Tessa non può reprimere la spinta che sente verso Hardin. Le piacerebbe uscire da quella situazione, ma non è così semplice. Attraverso i momenti felici e quelli più duri, i litigi e le rappacificazioni, Hardin e Tessa lotteranno per stare insieme, anche se l’universo dovesse mettersi contro di loro.