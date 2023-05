Un Splendido Disastro: intervista a Dylan Sprouse e Virginia Gardner

Abby, una matricola del college, cerca di prendere le distanze da un passato complicato, e Travis, un affascinante playboy

dall’indole ribelle. Un Splendido Disastro racconta la loro emozionante e turbolenta storia d’amore. Dylan Sprouse e Virginia Gardner sono i protagonisti del film, tratto dal romanzo di Jamie McGuire, arriva dal 5 Maggio su Prime Video.

Uno Splendido Disastro fonde romanticismo, commedia, dramma e suspense con un approccio moderno ed è stata una combinazione irresistibile che ha immediatamente attratto gli attori nel progetto.

Un Splendido Disastro – intervista al cast:

Dylan e Virginia sono venuti in Italia per presentare il film in anteprima ed ho avuto l’opportunità di incontrarli per scambiare quattro chiacchiere sui loro personaggi, su quali sono state le scene più complesse da girare, ma anche come hanno imparato alcune dei talenti che rendono unici Abby e Travis. E loro hanno mai vissuto uno splendido disastro?

Sinossi:

Abby Abernathy, matricola al college, non vede l’ora di dedicarsi ai suoi studi e iniziare la sua nuova vita da studentessa, ma i suoi piani vengono subito frustrati dall’incontro con il compagno di studi Travis “Mad Dog” Maddox, un affascinante attaccabrighe. Travis è l’esempio di quello che Abby vuole, e deve evitare. Solleticato dalle resistenze di Abby al suo infallibile sex appeal, Travis le propone una semplice scommessa che li vedrà compagni di stanza per un mese. Non hanno idea che potrebbero aver fatto l’incontro della loro vita.

Uno splendido disastro – Cast:

Nel cast del film troviamo Dylan Sprouse, Virginia Gardner, Austin North, Libe Barer, Neil Bishop, Micky Dartford, Jack Hesketh, Declan Laird, Trevor Von Uden, con Brian Austin Green e Rob Estes.

Uno splendido disastro – curiosità

Il film è un mix di generi, si passa dalle scene di combattimento cariche di azione a quelle romantiche, affacciandoci anche nella commedia un po’ scurrile. “C’è molto umorismo, ci sono combattimenti, c’è una storia d’amore, situazioni tipiche della commedia romantica, un pizzico di dramma, e poi di nuovo combattimenti, momenti sexy e infine parentesi di sincera amicizia e empatia relazionale.”, racconta il regista Roger Kumble.

Ci sono anche alcune Easter Eggs dedicate ai fan dell’apprezzata saga After. Il regista, che ha diretto il secondo film della serie, ha sparso alcuni riferimenti che i fan più irriducibili di Hardin e Tessa apprezzeranno, tra cui una maglietta “Fuck Hardin”, una scena in cui Shepley piange mentre guarda uno dei film After e persino capi presi dal guardaroba di After 2. “Sono molto orgoglioso di far parte del fandom di After” afferma Kumble, “Vogliamo solo allargarlo a più persone.”

Come vedere Uno splendido disastro:

Il film è disponibile in streaming dal 5 Maggio su Prime Video.

