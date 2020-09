After 2: chi è il tuo fidanzato ideale, Hardin o Trevor?

Come sapete oggi After 2 arriva finalmente nei cinema, accompagnato da un’edizione speciale del romanzo di Anna Todd. In questo nuovo capitolo della saga gli Hessa dovranno affrontare nuovi ostacoli che metteranno nuovamente alla prova il loro amore?

In After 2 un nuovo ragazzo si avvicinerà a Tessa (Josephine Langford), cioè Trevor (Dylan Sprouse). Bello, educato, intelligente: Trevor sembra essere il fidanzato perfetto e tutto il contrario del tormentato Hardin (Hero Fiennes Tiffin).

In attesa di sapere come andrà, scopri se tu sei una tipa da Hardin o Trevor con il nostro test ispirato alla saga di After.

Chi è il tuo fidanzato ideale: Trevor o Hardin?

1) È il compleanno del tuo ragazzo, gli regali:

Una cravatta (5 punti) Un paio di scarpe (3 punti) Una giacca di pelle (10 punti)

2) Che cosa ti fa più arrabbiare?

La maleducazione (3 punti) Il sarcasmo (5 punti) Le bugie (10 punti)

3) La tua serata ideale con lui

Un bagno di mezzanotte al mare (10 punti) Cena a lume di candela (5 punti) Pizza e film (3 punti)

4) Per il vostro anniversario ti piacerebbe ricevere

L’edizione rara di un libro (5 punti) Un nuovo vestito (3 punti) Una serata in un posto per voi speciale (10 punti)

5) Che cosa noti per prima cosa su un ragazzo?

L’altezza (3 punti) Gli occhi, meglio se chiari (5 punti) Se ha tatuaggi (10 punti)

6) Potendo scegliere, vorresti che il tuo fidanzato fosse anche un tuo collega di lavoro?

Assolutamente no (10 punti) Non ci ho mai pensato, ma forse (3 punti) Perché no, non c’è niente di male (5 punti)

7) Una qualità che non può mancare nel tuo ragazzo ideale

La pazienza (3 punti) L’intelligenza (5 punti) La passionalità (10 punti)

8) Tra qualche anno ti vedi

È troppo presto per dirlo! (3 punti) Sposata con lui e con tanti bambini (5 punti) Insieme a lui a fare il giro del mondo in moto (10 punti)

Da 24 a 40 punti

Sembra che tu non abbia in mente un vero e proprio ideale, ma sai è va benissimo così!

Sai cosa ti piace e sai come ti piacerebbe passare del tempo con la persona che ami, chiunque lui sia.

Scusa se è poco!

Da 40 a 80 punti

Ti piacciono i bravi ragazzi, soprattutto se hanno gli occhi azzurri e vestono con eleganza. Proprio come Trevor!

Sicuramente sei una ragazza sofisticata e che sa il fatto suo, per questo ti piacerebbe avere a fianco una persona che nutre i tuoi stessi interessi.

Da 80 punti in su

Sei una tipa tosta ma che non nasconde le sue fragilità, soprattutto quando si innamora o commette degli sbagli.

Il tuo ideale è sicuramente Hardin, affascinante e sensibile, quanto irraggiungibile. Attenta però perché ragazzi del genere potrebbero farti vivere delle vere e proprie montagne russe emotive!