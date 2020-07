Il gioco proibito: I libri dell’autrice di Vampire Diaries diventano una serie tv

L. J. Smith è diventata celebre grazie alla serie di romanzi che hanno ispirato il teen drama: Vampire Diaries. Presto anche un’altra serie dei suoi romanzi ovvero Il gioco proibito diventeranno una serie televisiva. Ecco cosa sappiamo finora di questo nuovo progetto!





Leggendo Deadline scopriamo che Warner Bros Television ha acquistato i diritti per l’adattamento televisivo della trilogia horror Il gioco proibito. L’adattamento sarà affidato allo sceneggiatore Greg Berlanti (Riverdale, Dawson’s Creek, Everwood ndr). Insieme a lui ci saranno anche Sarah Schechter e David Madden. Questa trilogia dark e horror di L. J. Smith ha come protagonista Jenny e sei suoi amici. Il gruppo entra in una sorta di gioco come Jumanji che li porterà a vagare per mondi paralleli e ad affrontare i loro incubi peggiori.

La vittoria è l’unico modo per salvarsi ed evitare di rimanere imprigionati per sempre. Jenny è determinata a salvare sè stessa e gli altri. Tuttavia, le cose si complicano quando si innamora di Julian, un personaggio enigmatico che sembra manovrare i fili del gioco e può muoversi liberamente tra i mondi. La lealtà della ragazza è messa duramente alla prova e questo gioco la spingerà oltre i suoi limiti.

Thriller, horror e sentimento sembrano quindi gli ingredienti centrali. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della serie e se avete voglia di nuove letture i libri della trilogia sono in vendita nelle librerie e su Amazon.