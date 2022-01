Stromae presenta a sorpresa il nuovo singolo L’Enfer (video)

Il cantautore belga acclamato dalla critica Stromae presenta a sorpresa il nuovo singolo L’Enfer in una performance eccezionale durante il telegiornale francese TF1 entrando nel cuore di tutti!

Alla domanda della giornalista “La musica ti ha aiutato a liberarti dalla solitudine?”, Stromae ha risposto cantando un frammento del nuovo singolo davanti ad oltre 7 milioni di spettatori.

Un’esibizione che ha scatenato più di 14 milioni di interazioni social, entrando al #1 in tendenza su Twitter!

Guarda qui il video della performance di Stromae

I commenti della critica sull’esibizione

ROCKOL: “Un colpo di scena, un colpo di genio”

FANPAGE: “Un’autentica masterclass del cantante belga”

TG COM 24: “Un ritorno in televisione piuttosto scioccante per tutti”

IL MESSAGGERO: “Colpo di scena – e di teatro – alla TV francese”

IL FATTO QUOTIDIANO: “Un momento di sublime realismo”



“Non sono il solo ad essere solo”. Il cantautore, come al solito, trova le parole giuste, trasportate da commoventi note di pianoforte, come a volerci fornire un talismano per combattere i pensieri oscuri e per superare i momenti difficili.