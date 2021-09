Ed Sheeran: il messaggio ai fan per il decimo anniversario di + (Plus)

L’album +(Plus) di Ed Sheeran usciva il 9 settembre 2011 per la Atlantic Records e conteneva, tra gli altri, l’intramontabile Lego House.

A distanza di dieci anni dalla pubblicazione del disco, Ed ha scelto di condividere una foto risalente a quel periodo, insieme a un lunghissimo messaggio. Ecco la parte più importante del post, tradotta:

Questo sono io nel 2011 al pub Worlds End a Finsbury Park, subito dopo aver firmato il mio contratto di pubblicazione… Mi sono trasferito per la prima volta nel 2008 e durante la mia prima notte sono stato ispirato a scrivere la mia canzone The City, che è stata la prima canzone scritta e registrata per il mio album di debutto + (o Plus se usi google).

Sono passati 10 anni dall’uscita di +, oggi è il giorno in cui è uscito. Faccio musica da molto tempo, ma immagino che il tuo debutto con una major conta come l’inizio nel settore, quindi sono ufficialmente tra un decennio a partire da ora. Quando è uscito +, è diventato disco d’oro nella prima settimana e ho suonato a uno Shepherd’s Bush tutto esaurito 3 settimane dopo. Da allora, tutto ciò che è successo sulla mia strada è stato un’ ulteriore conquista. E’ stato un viaggio incredibile finora e ben oltre i miei sogni più sfrenati. E tutto è iniziato con un album registrato a Windlesham. Buon compleanno +, e grazie a tutti coloro che lo tengono in vita, non è più il mio album è tuo. E sono onorato che siano così tanti momenti e ricordi per così tante persone.