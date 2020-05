Alfa ha lanciato la #KissAway Challenge su TikTok

TeStA TrA Le NuVoLe, pT. 2, il nuovo singolo di ALFA, è disponibile da oggi giovedì 21 maggio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

In occasione della release, il brano sarà al centro di una challenge dedicata su TikTok, la prima del cantante lanciata a livello internazionale sulla piattaforma. L’invito rivolto alla community è quello di scambiarsi uno dei gesti più belli, il bacio. Nella sua semplice immediatezza, racchiude un mondo di innumerevoli e forti valori affettivi, capaci di unire superando ostacoli e distanze. Spazio alla creatività quindi, e a tutte le forme di baci – sussurrati, di amicizia, d’amore, dati al volo o numerosi, mandati via messaggio o in una videochiamata – da condividere con l’hashtag#KissAway.

Il brano, che anticipa il nuovo album di inediti di Alfa, è stato scritto la stessa notte del 6 Febbraio, ad un anno di distanza precisa da Testa tra le nuvole pt.1. Nasce da un sentimento di speranza in qualcosa di migliore e dalla volontà di libertà e leggerezza, anche nella propria instabilità.

Di cosa parla questo nuovo singolo di Alfa

“TeStA TrA Le NuVoLe, pT. 2 per me è l’inizio di un nuovo viaggio dopo un periodo difficile, la prima canzone del primo vero e proprio disco. Scriverla mi ha permesso di innamorarmi di nuovo della musica, un amore più maturo, un legame più stretto con quello che scrivo.”

Dopo un periodo di dubbi e insicurezze, l’artista torna con questa canzone che racconta la notte più bella della sua vita: un amore impossibile risuona su note pop accompagnate da un allegro fischiettio che riporta a uno stato di spensieratezza.

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantante genovese, classe 2000. Con l’ultimo tour in sold out e con 115 milioni di stream totali su Spotify e 45 milioni di views su Youtube, ha già un doppio disco di platino e un disco d’oro.