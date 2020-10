100% Lupo: nel cast di doppiaggio anche Captain Blazer

Nel cast di doppiaggio del film d’animazione 100% Lupo sarà presente anche CaptainBlazer (vero nome Samuele Mattini). Stiamo parlando del guru della community di Fortnite Italia. 100% Lupo è tratto dall’omonimo romanzo dell’autrice statunitense Perth Jaine Lyons. La narrazione esplora l’adolescenza e le difficoltà che derivano da tale fale della vita di una persona, soprattutto se poi sei un po’ diverso rispetto agli altri. Vabbé, nel caso di Freddy potremmo dire molto diverso! 100% Lupo è una dark comedy che tuttavia non manca di uno spiccato sense of humour.

100% LUPO: TRAMA DEL FILM

Freddy è un licantropo che cerca di integrarsi nella sua comunità, ma qualcosa va storto nel corso della sua prima traasformazione di luna piena, in quanto il nostro amico si trasforma in un tenero barboncino rosa! A prendere in giro il povero Freddy saranno i suoi perfidi cugini Harriet e Chariot, che hanno la voce di Ninna e Matti (Mattia Stagni e Corinna Navoni). I due youtuber sono compagni nella vita e su Youtube, tra sfide e scherzi esilaranti hanno conquistato oltre mezzo milione di follower. Come abbiamo già detto nell’introduzione, nel cast di doppiaggio vi è anche Captain Blazer, che conta 1.32 milioni di fan su Youtube. Nel film interpreta il mentore Bruno, personaggio dalle mille virtù.

CHI SONO NINNA E MATTI

Mattiz, il cui vero nome è Mattia Stagni, è uno youtuber che ha raggiunto quota un milione di iscritti dopo appena tre anni sul primo canale Youtube. Il sogno di Mattia era quello di creare il più grande canale di videogiochi in Italia. Mattiz ha aperto un altro canale assieme alla sua fidanzata Corinna, chiamato Ninna e Matti. In un solo anno il canale ha fatto circa 700.000 iscritti. Tra i temi più trattati quello della convivenza, della preparazione agli esami di maturità, ma anche tante divertenti challenge.

Per aggiornamenti su 100% Lupo e altri film in uscita continuate a seguirci!