Matrix Resurrection: in arrivo il primo trailer del film

In arrivo il primo trailer del film Matrix Resurrection. Intanto, il sito che lanciò il franchise nel lontano 1999, “What is the Matrix”, è tornato attivo presentando una nuova veste grafica. Proprio in concomitanza con l’annuncio del trailer del quarto lungometraggio ambientato nel Matrix Universe. La saga cinematografica di Matrix ha rivoluzionato il mondo del cinema, dando uno scossone al genere sci-fi e creando un vero e proprio fenomeno cult, ancora oggi vivo più che mai. A dimostrarlo l’uscita di Matrix Resurrection che proseguirà la storia a diciotto anni di distanza dal terzo capitolo (Matrix Revolutions).

MATRIX RESURRECTION: TRAILER DISPONIBILE A BREVE

Come testimoniato da una campagna promozionale globale, che è stata avvistata nelle principali città del mondo, la data del debutto del trailer di Matrix Resurrection sarà disponibile il prossimo 9 settembre alle 15. Il cast è al momento composto da Keanu Reeves (Neo), Carrie Ann-Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agent Johnson), Lambert Wilson (Il Merovingio). Just Nerd segnala anche alcune new entry: Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Christina Ricci, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jonathan Groff. Matrix Resurrections è scritto da Lana Wachowski, Aleksander Hemon e David Mitchell. Alla direzione del film troviamo la stessa Wachowski.

LA POSSIBILE TRAMA DEL FILM

Dalle informazioni fornite da Everyeye, sembra che in Matrix Resurrection vedremo il ritorno dei tre protagonisti principali, compreso un “nuovo” Morpheus, che sarà interpretato da Yahya Abdul-Mateen II. Si parla, inoltre, del ritorno del personaggio di Trinity tornato in vita. Scontato dire che ci sarà anche il ritorno di Keanu Reeves, presentante un nuovo look. Qui di seguito proponiamo il teaser trailer disponibile sul web. Al momento non è dato sapere cosa aspettarsi realmente dal film, gli aggiornamenti sono ancora pochi e confusi, ci auguriamo solamente non sia la solita minestra riscaldata, l’ennesima operazione nostalgia per risvegliare il franchise dal torpore.

Per aggiornamenti su Matrix Resurrection e altri film in uscita continuate a seguirci!