Venom – La furia di Carnage: il nuovo poster ufficiale del film

Venom – La furia di Carnage è il secondo film ispirato all’antieroe Marvel storico rivale di Spider-Man. In questo articolo potete vedere il nuovo poster ufficiale del film. Da notare la presenza di tutti i personaggi principali, tra cui Eddie Brock (interpretato da Tom Hardy) e Cletus Casady (Woody Harrelson). L’uscita è prevista nelle sale il prossimo 14 ottobre. Tom Hardy, autore del soggetto, ha parlato anche di un ipotetico Venom 3 con la partecipazione di Spider-Man. Queste le dichiarazioni di Hardy riportate da Everyeye: “Un terzo film non avrà il via libera fino a quando il secondo non avrà avuto successo, ma lo studio era davvero, davvero soddisfatto del nuovo film quando glielo abbiamo mostrato”. In Venom 3 potrebbe apparire anche Spider-Man.

Nuevo poster de VENOM LET THERE BE CARNAGE pic.twitter.com/Lb28KqxUAu — MarvelFlix (@MarvelFlix) August 28, 2021

VENOM: IN FUTURO INTERAGIRÀ CON SPIDER-MAN?

Al momento non abbiamo dettagli sul possibile incontro tra Venom e Spider-Man che dovrebbe avvenire in futuro. Ricordiamo come il Peter Parker di Tom Holland sia attivo all’interno del Marvel Cinematic Universe che, almeno ufficialmente, è slegato dall’universo Marvel gestito dalla Sony. Bisognerà capire cosa accadrà dopo Spider-Man: No Way Home e se, dopo il caos spazio-temporale generato dal dottor Strange, il nostro eroe arrampicamuri rimarrà nell’MCU o si trasferirà nella dimensione in cui vive Eddie Brock. Ricordiamo che l’ultima trilogia di Spider-Man è stata possibile grazie alla collaborazione tra Sony e Marvel Studios e che la prima abbia i diritti sul personaggio di Spidey. Un eventuale e trasferimento del personaggio nel Sony’s Spider-Man Universe sarebbe quindi un evento del tutto normale dal punto di vista del copyright.

TRAMA DEL FILM

Venom – La furia di Carnage è il sequel del film uscito nel 2018 con protagonista Tom Hardy nel ruolo del celebre simbionte Marvel. Il cast del lungometraggio, prodotto da Kelly Marcel e diretto da Andy Serkis, vede anche i nomi di Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson. In questo secondo capitolo Eddie Brock affronterà il perfido Carnage, nato dall’unione tra un altro simbionte e il folle serial killer Cletus Casady. Si prospettano botte da orbi!

Per aggiornamenti su Venom – La furia di Carnage e altri film in uscita continuate a seguirci!