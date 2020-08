Gli Avengers nell’universo Fortnite: info su skin e missioni

Gli Avengers invadono l’universo Fortnite per un evento indimenticabile riservato a tutti gli appassionati dei supereroi Marvel e del fortunato videogioco targato Epic Games. Thor, Cap e gli altri supereroi della Casa delle idee saranno coinvolti nella Guerra per il Nexus. Il conflitto rischia di essere uno degli eventi più divertenti e indimenticabili mai provati finora all’interno dell’universo di Fortnite. Sfortunatamente gli utenti Apple non potranno prendere parte all’avventura. Epic Games ha messo in campo tutto, tramite questo evento. Come leggiamo da un recente articolo pubblicato su Smart World, i giocatori potranno utilizzare i poteri di supereroi e villain, come la tavola di Silver Surfer, i guanti arcani del dottor Destino e lo scudo di rovi di Groot. Avremo la possibilità di recarci in luoghi simbolo dell’universo Marvel, come l’helicarrer dello SHIELD, il cimitero delle sentinelle e Latveria.

INCARICHI SPECIALI TRAMITE ALCUNI PASS

Tramite alcuni pass potremo prendere parte ad alcuni incarichi speciali con protagonisti gli Avengers e altri eroi Marvel. Portando a termine tali missioni, riceveremo in cambio oggetti speciali. Da non dimenticarela disponibilità di nuove skin a tema, che vi mostriamo nel trailer seguente tale paragrafo. Tra le skin da menzionare troviamo quelle di Mystica, Iron Man, Tempesta, Victor Von Doom, Groot e She-Hulk. Potremo sbloccare anche quella di Wolverine, ma per farlo dovremo prima ultimare tutte le missioni. Il pass battaglia ha il costo di 950 V-Buck. Giocando avremo la possibilità di guadagnarne fino a 1.500. Qui di seguito i trailer dell’evento.

Trailer di gioco Fortnite Capitolo 2 - Pass battaglia Stagione 4

Watch this video on YouTube

Trailer di gioco Fortnite Capitolo 2 - Pass battaglia Stagione 4

Watch this video on YouTube

FORTNITE: LA PARTNERSHIP CON LA MARVEL

Fortnite si sta preparando all’avvio della Stagione 4. Per questa nuova season, il battle royale targato Epic Games ha deciso di unire le forze con la Marvel. Tanto per iniziare, Tom’s Hardware segnala la presenza di un cratere apparso tra Borgo Bislacco e Foresta Frignante. Intale luogo è presente il mitico Mjolnir, il martello del dio del tuono Thor. Intanto, si vocifera anche della presenza del Bifrost in Fortnite, il mitico arcobaleno che, secondo la mitologia norrena, collega i vari regni del creato. Thor e gli altri eroi Marvel potrebbero aver raggiunto il mondo di Fortnite proprio grazie al mitico arcobaleno.

The “SM1” EventFlag will be activated in 2 hours which means that the Bifrost runes/patterns will appear In-Game. — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) August 26, 2020

E voi quale degli Avengers vorreste essere in Fortnite? Dite la vostra!