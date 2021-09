Ghostbusters – Legacy: disponibili i nuovi poster ufficiali

Sono disponibili i nuovi poster ufficiali di Ghostbusters – Legacy. Il nuovo capitolo della celebre saga cinematografica uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 novembre. Il film è diretto da Jason Reitman e prodotto da Ivan Reitman. Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan. Qui di seguito i poster ufficiali di Ghostbusters Legacy.

Poster ufficiali di @Ghostbusters #Legacy, al cinema da 18 novembre.



Nei prossimi giorni, con InGenere Cinema, ufficializzeremo alcune belle novità relative proprio al mondo #Ghostbusters, che ci faranno passare insieme il tempo che ci divide dal film più atteso dell’anno pic.twitter.com/9AQOBH5pi2 — InGenere Cinema (@InGenereCinema) September 22, 2021

GHOSTBUSTERS LEGACY: IL CAST

Paul Rudd interpreta in Ghostbusters – Legacy l’insegnante dei protagonisti: Mister Grooberson. I giovani eroi di questa nuova avventura sono Phoebe (McKenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard), figli della madre single Callie (Carrie Coon). Grooberson era un adolescente nel lontano 1984 quando il primo leggendario team degli Acchiappafantasmi combattè a New York contro Gozer. L’evento in questione è noto ai giorni nostri col nome di Manhattan Crossrip. considerato dai giovani come una battaglia leggendaria. Nel cast troviamo anche Celeste O’Connor, Logan Kim e Oliver Cooper.

L’EREDITÀ DEGLI ACCHIAPPAFANTASMI

Il passaggio di testimone non lo vedremo solo nella storia di Ghostbusters – Legacy, ma anche dietro la macchina da presa. Jason Reitman, infatti, è il figlio di Ivan Reitman, regista dei primi due capitoli cinematografici della saga. Un Un vero e proprio cambiamento di genere per Jason. Come informa Screenweek, il regista finora ha sempre lavorato su commedie drammatiche basate molto sull’introspezione psicologica di natura semi-indipendente. Tra le pellicole ricordiamo Thank You For Smoking, Tra le nuvole, Juno, Young Adult, Tully e The Front Runner.