Venom – La furia di Carnage: ecco il nuovo trailer del film

Eccoci con un nuovo articolo sull’attesissimo film Venom – La furia di Carnage. Oggi vi presentiamo il nuovo, strepitoso trailer del lungometraggio Sony con protagonista la storica nemesi di Spider-Man. Prodotto da Kelly Marcel e diretto da Andy Serkis, La furia di Carnage sarà disponibile nelle sale italiane prossimamente. Tom Hardy torna nei panni del “protettore letale” Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Tra i protagonisti troviamo anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.

VENOM – LA FURIA DI CARNAGE: LA TRAMA

Il giornalista Eddie Brock oramai convive con il simbionte alieno Venom, che abita il suo corpo proprio come un parassita. Il nostro (anti)eroe dovrà affrontare una nuova minaccia incarnata questa volta dal folle Carnage, alter-ego del pericolosissimo serial killer Cletus Casady. Basterà la potenza di Venom a fronteggiare un avversario ostico, imprevedibile e spietato come Carnage? Quest’ultimo, il main villain del film, era già apparso nel precedente trailer uscito lo scorso maggio, ma ora è tornato in tutta la sua crudeltà. Ricordiamo come il personaggio interpretato da Woody Harrelson era già comparso in una scena post-credit del primo film con protagonista Venom, uscito nel 2018. Nel trailer notiamo, inoltre, come il simbionte vivente in Eddie Brock sia divenuto più problematico rispetto al passato.

CHI È CARNAGE

Carnage è un personaggio creato da David Michelinie e Mark Bagley. Debuttò nel numero 344 di Amazing Spider-Man del 1991, come nemico dell’Uomo Ragno. Tom’s Hardware lo descrive come “uno dei villain più sanguinosi di sempre tra quelli appartenenti all’universo di Peter Parker“. Leggendaria la saga di Maximum Carnage dove Spidey e Venom si alleano momentaneamente per fronteggiare il malvagio simbionte a capo di una banda di supercriminali. In tale saga, Carnage e i suoi compari riescono a mettere in crisi l’intera città di New York. Un villain di grande successo, tanto da essere tutt’ora attivo all’interno del Marvel Universe.

Per aggiornamenti su Venom – La furia di Carnage e altri film in uscita continuate a seguirci!