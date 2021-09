Super Mario: annunciato il cast di doppiaggio ufficiale

Nel corso del Nintendo Direct dello scorso 24 settembre è stato annunciato il cast di doppiaggio ufficiale in lingua originale del film animato dedicato a Super Mario. L’evento è durato quaranta minuti. Il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche intorno a Natale 2022. Negli Usa la data ufficiale è il 21 dicembre. Ancora non c’è un riferimento temporale, invece, per Giappone ed Europa. A darne l’annuncio Shigeru Miyamoto, creatore del simpatico idraulico protagonista di innumerevoli titoli videoludici e icona incontrastata della Nintendo. Reso noto l’elenco delle voci del film che farà la gioia di tutti i fan del franchise. La voce ufficiale di Mario sarà Chris Patt, attore conosciuto per Jurassic World, ma anche per i suoi ruoli nei film appartenenti al Marvel Cinematic Universe. Patt ha all’attivo. inoltre, molte altre pellicole di successo. Ci saranno molti dialoghi di Mario nel film, quindi Chri Patt parlerà molto.

SUPER MARIO: IL RESTO DEL CAST

Anya Taylor-Joy darà la voce alla principessa Peach. La bravissima attrice è salita alla ribalta grazie al suo ruolo nel film La regina di scacchi. Come informa Game Legends, la pellicola in questione ha goduto di un grande successo su Netflix. Come conseguenza, l’acquisto delle scacchiere nei negozi è aumentato addirittura del 200%! Charlie Day sarà invece la voce di Luigi, mentre il grande Jack Black sarà il perfido Bowser. Toad sarà Keegan-Michael Key, ci sarà anche Donkey Kong, amico/rivale di Mario, che sarà doppiato da Seth Rogen. Anche Charles Martinet, voce storia dell’idraulico baffuto, fa parte del cast, ma ancora non si sa precisamente a chi o cosa presterà la voce.

SI ATTENDONO ULTERIORI AGGIORNAMENTI

Si attendono ulteriori aggiornamenti prima dell’uscita di Super Mario nelle sale. Il film con protagonista Mario si attendeva da diversi anni e con un simile cast il lungometraggio non potrà che essere un successone al botteghino. Speriamo tuttavia che anche la trama sia degna di nota. Ci si chiede se il film proporrà un reboot della lunga storia di Super Mario (perlomeno le origini del personaggio) o sarà invece una storia inedita.

