Lamù, in arrivo un remake dell’anime nel 2022 (trailer)

A quanto pare le voci erano vere: Lamù, lo storico anime tratto dal manga di Rumiko Takahashi godrà di una nuova trasposizione animata, un remake per la precisione della precedente serie degli anni ’80, giunta anche da noi Italia. La messa in onda giapponese del cartone animato è previsto in Giappone nel corso del 2022. Sono stati svelati i nomi dei primi doppiatori. Come informa Animeclick, a doppiare la protagonista troviamo Sumire Uesaka ((Hayase Nagatoro di Non tormentarmi, Nagatoro!), a prestare la voce ad Ataru Moroboshi Hiroshi Kamiya (Koyomi Araragi di Bakemonogatari).

LAMÙ: IL TEASER TRAILER

Per l’occasione sul web è stato diffuso un teaser trailer in cui appaiono Lamù e il suo amato Ataru, ragazzo sfigato e perennemente allupato. Sicuramente i fan di vecchia data saranno contenti di rivedere in tv le divertenti avventure dei simpatici abitanti di Tomobiki. Ci si augura che la nuova serie in arrivo possa reggere il confronto con la prima versione dell’anime andata in onda nel 1981 e conclusasi nel 1986. Qui di seguito il teaser trailer di Lamù 2022. Buona visione!

QUALCHE CURIOSITÀ SULL’ANIME E IL MANGA

La serie animata di Lamù (in originale Urusei Yatsura) venne prodotta dallo Studio Pierrot (Creamy, Bleach, Naruto, Yu Yu Hakusho). Nel corso degli anni, l’anime ha goduto di numerosi special, oav e film. Il manga originale creato da Rumiko Takahashi è giunto anche in Italia sotto etichetta Star Comics e recentemente ripubblicato sempre dalla casa editrice perugina.

TRAMA

La razza aliena degli Oni è decisa a conquistare a Terra, ma prima di iniziare l’invasione viene offerta agli esseri umani un’opportunità: la condizione affinché gli estraterrestri si ritirino è che un individuo umano scelto a casa da un super computer riesca ad avvicinarsi alla figlia del re degli Oni, Lamù, toccandole i due cornini che ha in testa. Il paladino dell’umanità scelto dal sistema è Ataru Moroboshi, un liceale sfortunatissimo e amante delle belle ragazze. Tramite uno stratagemma, il giovane riesce nell’impresa, ma a causa di un equivoco, Lamù finisce per innamorarsi del ragazzo. Da qui iniziano le avventure del manga/anime.

Per aggiornamenti su Lamù e altre serie tv continuate a seguirci!