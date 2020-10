Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles hanno firmato il loro capolavoro. Lo scorso 2 ottobre i 4 rapper hanno pubblicato Bloody Vinyl 3, un disco che già si preannuncia come uno dei progetti discografici del 2020.

Il terzo capitolo del Bloody Vinyl di Slait è infatti un vero e proprio gioiello rap, ricco di influenze e contaminazioni. E, ovviamente, anche di collaborazioni.

La recensione di Bloody Vinyl 3 di Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles

Da molti punti di vista, è come se il disco fosse una versione per la generazione Z del Machete Mixtape 4, uscito lo scorso anno. Non si contano infatti gli infiniti riferimenti a tutti i punti di riferimenti ai giovanissimi (da Fortnite a TikTok, passando per Twitch), conditi da una serie di basi a dir poco devastanti.

Bloody Vinyl 3 è di fatto un disco che, senza troppi giri di parole, ti spettina e che va ascoltato al massimo del volume. Questo è il caso di X 1 Mex (con Dani Faiv) ma anche della devastante Greve con Madman. Ma in Bloody Vinyl 3 c’è molto di più.

Fra i pezzi migliori dell’album troviamo anche la latineggiante Alaska, ma anche il delicato singolo Altalene con Mara Sattei (la sorella di Tha Supreme) e Coez.

Il disco è realmente una boccata d’aria nella scena rap italiana, che con questa “nuova wave” ci sta regalando davvero delle enormi soddisfazioni. Consigliatissimo, soprattutto ai fan adolescenti del rap.

Come acquistare la versione autografata del disco

