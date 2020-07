Captain Blazer vuole fondare una casa dei gamer italiani insieme a Mattiz?

Negli Stati Uniti è una moda che va già fortissimo. Dalla Hype House alla Sway House sappiamo benissimo di come gli influencer in questo periodo abbiamo capito quanto possa funzionare vivere insieme per creare contenuti. E, a quanto pare, anche i gamer italiani hanno intenzione di creare la loro House. Di idea, per ora soltanto un progetto ideale, ne abbiamo parlato noi di Ginger Generation qualche giorno fa con Mattiz e Captain Blazer.





Mattiz e Captain Blazer, come saprete, sono due dei gamer più amati e seguiti in Italia in assoluto. Entrambi, dopo pochissimo tempo su Youtube, sono riusciti ad ottenere un milione di iscritti. In questo periodo storico, lo sappiamo bene, il mondo del gaming sta vivendo un boom incredibile. Di conseguenza, è comprensibile che i creators decidano di unire le forze per dare vita a collaborazioni importanti. E una casa dei gamer italiani in questo senso potrebbe essere davvero una figata.

Captain Blazer e Mattiz fondano la casa dei gamer italiani? Ecco cosa sappiamo!

In una recente intervista concessa a Mashable, i due youtuber hanno lasciato intendere le loro intenzioni a riguardo.

La redazione di Ginger Generation ha dunque voluto fare chiarezza insieme a loro due, che comprensibilmente non si sono voluti sbottonare più di tanto. D’altra parte, un progetto segreto resta pur sempre un progetto segreto! In ogni caso, sia Mattiz sia Captain Blazer si sono detti idealmente interessati alla fondazione di una casa dei gamer italiani. Vivere insieme potrebbe rappresentare per loro e per la loro amicizia un’occasione davvero straordinaria!

Clicca qui per comprare The Last of us!





Facendo delle semplici ipotesi, per esempio, Captain Blazer ci ha rivelato che se questo tipo di progetto dovesse andare in porto gli piacerebbe vivere con Octy, Zerbiian e ovviamente Mattiz. Quest’ultimo, invece, ci ha proprio raccontato che l’idea di una casa dei gamer italiana è qualcosa di concreto, ma che per motivi legati al Covid-19 è stato (almeno per il momento) messa in pausa.

Per scoprire tutto quello che Captain Blazer e Mattiz ci hanno raccontato sulla casa dei gamer italiani non perdetevi le nostre video interviste esclusive su Instagram!