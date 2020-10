In questa occasione su Ginger Generation vi abbiamo raccontato di come mamma Rai, nei giorni scorsi, abbia finalmente svelato tutti i nomi della classe de Il Collegio 5! A partire dal prossimo 27 novembre i telespettatori di Rai Due conosceranno la nuova classe, composta da 21 ragazzi e ragazze.

Clicca qui per comprare il libro de Il Collegio!





Il Collegio 5, ambientato nel 1992, si sposterà per questa edizione dal convitto di Celana a Caprino Bergamasco ad Anagni, vicino Roma. La scuola accoglierà nuovi studenti che, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, ci accompagneranno per un totale di 8 puntate.

A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli.

Le interviste agli studenti

Il Collegio – S2020 – Che domanda è questa? – Video – RaiPlay La corsa ad aggiudicarsi una delle divise da collegiale prosegue… Per i ragazzi e le ragazze non sembra difficile rispondere a domande quali dove si trovi l’Etna o cosa sia un compasso; sapere chi furono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino o chi fu soprannominato “Il Cavaliere”, invece, appare una sfida più ardua.

Il Collegio – S2020 – Let’s speak English or not? – Video – RaiPlay I ragazzi e le ragazze in lizza per una divisa da collegiale sono alle prese con domande di cultura generale. Qualche volta, però, peccano di imprecisione. E voi sapreste elencare i quattro nomi delle stagioni in inglese?

Il Collegio – S2020 – Ambra Angiolini. La storia mai raccontata – Video – RaiPlay I candidati a formare la classe 1992 de “Il Collegio” sono chiamati a dare prova della loro preparazione rispetto a personaggi ed avvenimenti che hanno caratterizzato gli anni ’90. Uno dei volti divenuti celebri in quel periodo è stato senza dubbio quello di Ambra Angiolini.

Il Collegio – S2020 – I Promessi Sposi… ed il finale a sorpresa! – Video – RaiPlay Le domande di cultura generale possono essere molto insidiose per gli aspiranti collegiali: c’è chi tra loro arriva addirittura a riscrivere la conclusione del celebre capolavoro manzoniano

Il Collegio – S2020 – Cosa significa la sigla “www”? – Video – RaiPlay Far parte de “Il Collegio 5” non è poi così semplice… Ecco gli aspiranti collegiali a confronto con domande sugli anni ’90, che videro diffondersi una delle tecnologie che ancora oggi usiamo, internet! Non tutti però sembrano avere chiaro cosa significhi “www” o cosa sia un “modem”. E voi?

Il Collegio – S2020 – Voce del verbo “esigere” – Video – RaiPlay I potenziali allievi de “Il Collegio 5” devono rispondere a domande di cultura generale. Uno scoglio difficile da superare, in particolare, è quello della grammatica italiana: più di qualcuno, infatti, nutre non poche perplessità nell’individuare il participio passato del verbo “esigere”…

Il Collegio – S2020 – Bettino Craxi: chi era costui? – Video – RaiPlay I candidati a sedersi tra i banchi della classe 1992 de “Il Collegio” mettono alla prova la loro preparazione rispondendo ad alcune domande su quanto accaduto negli anni ’90. Secondo alcuni Bettino Craxi è stato…

Il Collegio – S2020 – Chi rompe paga e… “Je do el resto” – Video – RaiPlay Abbiamo chiesto ad alcuni aspiranti collegiali di terminare il proverbio “Chi rompe paga e… “. I ragazzi e le ragazze però sembrano essere un po’ confusi sull’argomento. E non solo su quello…

Il Collegio – S2020 – Io speriamo che me la cavo! – Video – RaiPlay Non tutte le domande mettono in difficoltà i ragazzi che ambiscono ad indossare la divisa de “Il Collegio 5”. Quando però i giovani si trovano alle prese con la matematica, i dubbi affiorano copiosi… Ricordate il film del 1992 “Io speriamo che me la cavo”?



A circa due settimane dall’inizio delle danze, su RaiPlay sono arrivate le primissime interviste ai ragazzi e alle ragazze de Il Collegio 5. In questi video, che trovate qui sotto, conosciamo per la prima volta i protagonisti di questa edizione. Come da tradizione, anche stavolta scopriamo quali sono le lacune nelle materie più importanti. Ma gli studenti parteciperanno proprio per colmare tutte le loro mancanze, e d’altra parte sappiamo che è proprio questo uno dei punti di forza dello show!

Il Collegio – S2020 – Nessuno… o quasi, lo sa – Video – RaiPlay L’ammissione a “Il Collegio 5” non è certo una passeggiata! I futuri alunni saranno pronti per rispondere a qualche domanda di cultura generale? Come se la caveranno con la storia, l’arte, la geografia e la lingua italiana? E voi, sapreste rispondere? Confrontate la vostra preparazione con quella dei candidati per la classe 1992!

Il Collegio – S2020 – Toccati la falangetta – Video – RaiPlay Aspiri ad essere uno degli allievi de “Il Collegio 5”? Allora, toccati la falangetta! A tal proposito, però, i giovani in gara per diventare collegiali titolari non hanno le idee chiarissime. Cosa sarà e dove si troverà esattamente questa falangetta? C’è chi la colloca addirittura su…

Il Collegio – S2020 – Mani pulite? L’ha detto Pilato! – Video – RaiPlay Per i candidati a sedersi tra i banchi de “Il Collegio 5”, la cultura è un biglietto da visita importante. Può non essere tanto difficile sapere dove si trovi Beverly Hills o di quale band Freddie Mercury sia stato il frontman; ma quando si parla di “Mani pulite”, qualcuno arriva a chiamare in causa personaggi insospettabili…

Qui sotto trovate le schede di tutti gli studenti di questa edizione de Il Collegio 5!

ALESSANDRO ANDREINI (16, San Giovanni in Marignano – RN),

LINDA BERTOLLO (14, Ivrea)

SOFIA CERIO (15, Pesaro)

MARIA TERESA CRISTINI (14, Sant’Olcese – GE)

MARCO CRIVELLINI (16, Roma)

BONARD DAGO (17, Zero Branco – TV)

ANDREA DI PIERO (16, Fiuggi – FR)

GIORDANO FRANCATI (17, Roma)

MISHEL GASHI (15, Calolziocorte (LC)

YLENIA GRAMBONE (16, Vallo della Lucania – SA)

ALESSANDRO GUIDA (15, Civitavecchia RM)

LUCA LAPOLLA (15, Prato – PO)

GIULIA MATERA (15, Salerno)

REBECCA MONGELLI (15, Sesto Fiorentino FI)

AURORA MORABITO (17, Savona)

GIULIA MARIA SCARANO (14, Manfredonia FG)

LUNA SCOGNAMIGLIO (17, Vietri sul mare – SA)

RAHUL TEOLI (15, Piombino – LI)

USHA TEOLI (17, Piombino LI)

DAVIDE VAVALA’ (16, Bologna)

LUCA ZIGLIANA (15, Zanico – BG).