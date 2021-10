Scream: disponibile il trailer italiano dell’attesissimo sequel

Disponibile il trailer italiano del nuovo film di Scream, attesissimo sequel omonimo del cult horror uscito nel 1996 e ambientato venticine anni dopo. La scia di sanguinosi omicidi prosegue. Stiamo parlando ovviamente dei delitti che sconvolsero la tranquilla cittadina di Woodsboro. Ora un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto. Neve Campbell (“Sidney Prescott”), Courteney Cox (“Gale Weathers”) e David Arquette (“Dewey Riley”) tornano a interpretare i loro ruoli iconici in Scream insieme a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

SCREAM: UN FRANCHISE DI SUCCESSO CHE SI RINNOVA

La febbre di Scream è salita a livelli inimmaginabili inq uesti ultimi tempi. Prima con l’annuncio su Twitter di un emoticon ufficiale, in seguito con le foto del cast concesse a EW e, alla fine, tramite il tweet di Kevin Williamson, conosciuto per essere stato, assieme al compianto Wes Craven, co-autore dei primi tre lungometraggi legati alla saga. Un sequel ma non solo. Il nuovo Scream è da intendersi allo stesso tempo come un reboot del marchio cinematografico, che presenterà le orride gesta di Ghostface ai giorni nostri.

I SOPRAVVISSUTI

Nel nuovo film di Scream vedremo tutti gli ex ragazzi sopravvissuti alla furia di Ghostface (David Arquette, Courteney Cox e Neve Campbell in primis) assieme a nuovi personaggi giovani che potrebbero essere tanto vittime quanto serial killer. Scontato il ritorno del perfido Ghostface. Moli di voi penseranno che Halloween sarà la data ideale per vedere il sequel-reboot della Paramount, ma in verità non è così. Scream sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 13 gennaio 2022. Come precisa Coming Soon, In Italia uscirà un giorno prima rispetto agli Stati Uniti.

