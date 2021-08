Magic – The Gathering: la serie animata sarà diretta da Brandon Routh

La serie animata Netflix Magic – The Gathering sarà diretta da Brandon Routh, già visto in Superman Returns e Legends of Tomorrow. Magic – The Gathering dovrebbe essere disponibile nel corso del 2022. La serie è ispirata all’omonimo gioco di carte collezionabili famoso in tutto il mondo. Routh, che doppierà Gideon Jura, guiderà il cast vocale della serie. L’attore ha parlato del suo personaggio. tramite alcune dichiarazioni riportate da TV LINE: “Per quelli di voi che non lo sanno, Gideon è noto per essere il ragazzo forte che si batte sempre per ciò che è giusto, giusto e non ha paura di combattere” e poi ancora: “Ora capisco perché mi hanno assunto per questo. Ha senso. Ma seriamente, sono davvero entusiasta di questo spettacolo e davvero orgoglioso e onorato di farne parte. Sono un grande fan di Magic, gioco da quando avevo 16 anni. Ho giocato molti draft nel corso degli anni e ho troppe carte. Più di quanto dovrei”.

MAGIC – THE GATHERING: COSA SI SA SULLA TRAMA

Si sa poco della trama di The Magic – The Gathering, ma si prevede che si concentri sui Planeswalker, gli esseri più potenti dell’universo dell’universo fittizio. Netflix ha tuttavia condiviso alcuni tweet interessanti con i fan desiderosi sui social media:

THE MAGIC: THE GATHERING SERIES IS ON THE WAY. COMING 2022. — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 24, 2021

Da precisare come Netflix annunciò per la prima volta una serie animata di Magic: The Gathering nel 2019, originariamente con i registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo (alias i Russo Brothers) in qualità di produttori esecutivi. In seguito uscirono dal progetto, che ora è supervisionato da Jeff Kline.

LO STAFF DI PRODUZIONE

Altri membri del nuovo team creativo includono il co-produttore esecutivo/editor di storie Steve Melching, il direttore supervisore Audu Paden, il direttore artistico Izzy Medrano e gli sceneggiatori Nicole Dubuc, Russell Sommer, Dan Frey e Taneka Stotts.

