Super Bowl: ecco tutti i trailer

Ora ci siamo, il Super Bowl si è concluso e possiamo tirare le somme di tutti i trailer, gli spot e le clip che sono stati distribuiti. Vi abbiamo già anticipato i trailer più importanti come il nuovo trailer di Guardiani della Galassia Vol.3 oppure l’atteso trailer di The Flash, ora è giunto il momento di un recap generale. Pronti a segnare in agenda tutti i film da vedere nei prossimi mesi?

Ecco tutti o quasi i trailer mostrati al Super Bowl 2023

Guardiani della Galassia Vol. 3: nuovo trailer, al cinema dal 3 maggio

Indiana Jones: nuovo teaser trailer, al cinema dal 30 giugno

The Flash: nuovo trailer, il film uscirà nei cinema italiani il 16 giugno

Fast X: nuovo spot, il film uscirà nei cinema italiani il 18 maggio

Super Mario Bros: nuova clip in cui troviamo Luigi e Mario che vestono i panni di due idraulici, il film uscirà nei cinema italiani il 6 aprile

Trasformers: Rise of the Beasts al cinema a giugno

Creed 3: nuova clip, dal 2 marzo al cinema

Ant-Man and The Wasp: Quantumania: nuova promo del film, dal 15 febbraio al cinema

In 5️⃣ days, get ready to experience Marvel Studios’ #AntManAndTheWaspQuantumania in 3D, only in theaters this Friday. Get tickets now: https://t.co/D2YhBxEO4j pic.twitter.com/cHQwZEtA0S — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 12, 2023

The Mandalorian 3: nuovo spot della terza stagione, dal 1 marzo solo su Disney+

John Wick 4: la promo del film che anticipa l’arrivo di contenuti speciali quotidiani per la Settimana di John Wick, il film arriverà il 23 marzo nei cinema italiani

Game over? Not really. Wick Week starts now. pic.twitter.com/iGNzOzNKij — John Wick: Chapter 4 (@JohnWickMovie) February 13, 2023

Disney 100: video che celebra il centenario della casa di Topolino