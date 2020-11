Joe Biden è ufficialmente il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, la conferma è arrivata dalla CNN. Dopo una maratona durata almeno tre giorni, il candidato democratico è riuscito a battere Donald Trump, diventando il 46° presidente USA. Le elezioni USA 2020, in particolare, sono state assolutamente inedite: per la prima volta, milioni di americani hanno infatti votato per posta. La motivazione è ovviamente legata all’emergenza Covid-19, che ormai oltreoceano è praticamente fuori controllo.

BREAKING: JOE BIDEN WINS Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/pZ8pr4cMTG #CNNElection pic.twitter.com/4pbJtzY1FT — CNN (@CNN) November 7, 2020

Joe Biden ha portato a casa il risultato superando lo scoglio dei 270 grandi elettori (ne ha presi 273 in totale) con oltre 80 milioni di elettori. Con questo risultato Biden batte un record: è il presidente USA ad avere ricevuto il maggior numero di voti di sempre.

Proprio alla luce di questo inedito spoglio dei voti, per determinare con certezza la vittoria di Joe Biden c’è voluto più tempo del solito. L’angosciante attesa per l’arrivo del risultato è infatti strettamente legata, oltre al complesso sistema elettorale USA, anche allo spoglio delle schede arrivate per posta.

Grazie alla Pennsylvania, l’ultimo degli stati chiave di cui aveva bisogno, Joe Biden si è così garantiro la vittoria sul rivale Donald Trump. Il presidente uscente ha ovviamente nel frattempo scatenato un putiferio, chiedendo un riconteggio dei voti e minacciando il suo ricorso alla Corte Suprema. Senza contare che Trump ha chiesto un riconteggio dei voti definiti “illegali”.

Vi ricordiamo fra l’altro che la corsa per la presidenza degli Stati Uniti ha visto partecipare anche, incredibile ma vero, Kanye West. Il rapper marito di Kim Kardashian, però, si è portato a casa un misero bottino di appena 60.000 voti.

Chi è Joe Biden: tutte le curiosità sul nuovo presidente degli Stati Uniti

Joe Biden nasce a Scranton, in Pennsylvania, il 20 novembre 1942. Per molti anni prima di intraprendere la carriera politica Biden ha svolto il ruolo di avvocato.

Nel 1972 inizia il suo percorso in politica, diventando senatore federale dello stato del Delaware, una carica mantenuta per ben 7 mandati. Nel 2009 rassegnò le dimissioni per diventare il vice presidente degli Stati Uniti a fianco di Barack Obama.

Joe Biden, che si è presentato come candidato alla Casa Bianca insieme alla carismatica vice Kamala Harris, non ha una storia semplice alle spalle. Il nuovo presidente degli USA ha infatti perso il figlio Beau a causa di un tumore al cervello nel 2015. Nel 1972, inoltre, perse la moglie e la figlia Naomi Christina di appena 13 mesi in un terribile incidente d’auto.