Zendaya: Vivica A. Fox la propone a Tarantino per Kill Bill 3

Sono anni che si vocifera a proposito di un Kill Bill 3. Un progetto più volte confermato e smentito dallo stesso Tarantino. Come per tutti i film cult parte dei fan non vedrebbe l’ora, l’altra metà probabilmente si sente a posto così.

Tuttavia la proposta lanciata da Vivica A. Fox potrebbe mettere tutti d’accordo. L’attrice, che nel film interpretava Vernita Green, in una recente intervista a NME è tornata a parlare del film. Con l’occasione ha suggerito proprio Zendaya per interpretare il ruolo di Nikki, la figlia di Vernita Green. “Quanto sarebbe fico?”, ha detto l’attrice lanciatissima.

In un ipotetico sequel la storia si concentrerebbe infatti sulla vendetta di Nikki nei confronti de La Sposa (Uma Thurman), la quale a sua volta si era vendicata di Vernita Green. Ovviamente si parla in via teorica, perché Tarantino non ha più menzionato questo progetto. Però sarebbe bello vedere un faccia a faccia tra Uma e Zendaya.

Tra le giovani attrici più richieste del momento, Zendaya sta infatti attraversando un periodo felicissimo per la sua carriera. A fine anno la vedremo in Dune di Denis Villeneuve a fianco di Timothée Chalamet. Nel frattempo l’attrice si è data da fare e durante la quarantena ha girato col collega John David Washington (che presto vedremo in Tenet) un film rispettoso delle regole anti Covid.

Con una troupe di dodici persone, Malcolm & Marie è un film che strizza l’occhio a Storia di un matrimonio di Netflix e alle tematiche sociali che tanto stanno facendo discutere gli USA. I due attori protagonisti hanno interamente curato i costumi, i loro trucco e si sono microfonati autonomamente. Durante la lavorazione, durata tre settimane, tutti sono stati sottoposti regolarmente a tampone.

Una bella prova che dimostra che grazie a gente come Zendaya e John David il cinema può davvero ripartire.