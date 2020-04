Dune: le foto del film con Timothée Chalamet e Zendaya

Dopo aver visto la prima foto di Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides in Dune, arrivano anche altri scatti in anteprima. Nelle foto abbiamo per la prima volta l’opportunità di guardare da vicino il cast del film che comprende anche Zendaya, Josh Brolin, Oscar Isaac, Jason Momoa e Javier Bardem.

Guarda le foto del film:

La trama del film:

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

L’arrivo di Dune nei cinema è previsto alla fine di quest’anno. Tuttavia non sappiamo ancora se ci saranno delle modifiche a causa del Covid-19.

Vale la pena ricordare però che quello di Villeneuve non è il solo adattamento di Dune. I libri di Frank Herber hanno infatti sempre fatto gola ai registi di ogni epoca: desiderosi di adattare materiale complesso e denso di contenuti.

La prima volta ci provò Alejandro Jodorowsky. Il suo progetto, pur mai realizzato, fu da ispirazione per altri film compreso Star Wars. La seconda volta David Lynch firmò un adattamento di Dune che, nonostante le sue bizzarrie, conta oggi lunghe fila di ammiratori.

Nel film di David Lynch il protagonista Paul Atreides, il personaggio di Timothée Chalamet, era stato interpretato da un giovanissimo Kyle MacLachlan alla sua prova cinematografica. Lo stesso Timothée ha dichiarato più volte di essere un grande fan di questa versione. Tuttavia ha spesso ribadito di non fare paragoni: quella di Villeneuve sarà qualcosa di completamente diverso.