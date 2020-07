Zendaya nominata agli Emmy 2020 per Euphoria, ecco la sua reazione!

Zendaya ieri si è guadagnata la sua prima meritatissima prima nomination agli Emmy 2020 per il suo ruolo da protagonista in Euphoria. L’attrice è stata candidata per la sua interpretazione di Rue nella serie della HBO nella categoria Outstanding Lead Actress in a Drama Series insieme a dei volti storici della tv americana, ovvero Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark) and Sandra Oh (Killing Eve).

Quella di Zendaya, però, a sorpresa, è stata l’unica nomination per Euphoria agli Emmy 2020; la serie è stata nominata anche a cinque Creative Arts Emmy Awards, i premi tecnici, tra cui trucco e costumi.

La reazione di Zendaya alla nomination:

Zendaya ha pubblicato una foto dietro le quinte di Euphoria per celebrare la nomination: “Onestamente sono senza parole, il mio cuore è colmo di amore e gratitudine. Sono onorata di aver lavorato accanto a persone che posso definire una famiglia” ha scritto su Instagram.

“Sono un piccolo pezzo di un bellissimo puzzle e sono fiera di tutti voi. Grazie a tutti coloro che hanno guardato e dato vita alla serie, grazie a @samlev00 @hbo @a24 per tutto e @televisionacad per la bellissima nomination, grazie, grazie, grazie. Abbiamo una nomination agli Emmy!!” ha concluso.

Varie celebrità hanno commentato il post di Zendaya, tra cui Gigi Hadid, che si è congratulata con lei. Euphora è una serie della HBO che racconta le vite ed i lati oscuri di un gruppo di adolescenti della Generazione Z; la prima stagione è andata in onda in Italia su Sky Atlantic ed è sicuramente stata uno dei progetti più interessanti della stagione.

Sul set della serie, Zendaya ha anche trovato l’amore con il collega Jacob Elordi. Ovviamente tutti speriamo di vederli insieme sul red carpet degli Emmy 2020 il 20 Settembre.