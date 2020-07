Selena Gomez collaborerà con le Blackpink per un nuovo singolo?

Selena Gomez collaborerà con le Blackpink? È questo l’ultimo dei rumor che interessano la cantante di Boyfriend e la girl band coreana, che continua a spopolare in tutto il mondo con le sue canzoni. La notizia è apparsa per prima sulla rivista MyDaily, che ha rivelato che Sel sarebbe la collaboratrice misteriosa a una nuova canzone della band del kpop.

Il management delle Blackpink non ha smentito ne confermato la possibile collaborazione tra le artiste, ma è certo che qualcosa bolle in pentola. La YG Entertainment ha, infatti, dichiarato: “è difficile confermare che le BP e Selena collaboreranno. Vi chiediamo di aspettare la rivelazione ufficiale del misterioso artista”.

Ma Selena non è certo l’unica artista che potrebbe collaborare con loro. In tempi non sospetti, quando non c’era ancora l’annuncio di un nuovo singolo, le voci erano molto forti s Ariana Grande.

La cantante non ha mai fatto mistero di voler collaborare con loro e anzi le aveva indicate come alcune delle sue artiste preferite. Ari e la band si erano conosciute durante il Coachella del 2019 e avevano anche scattato insieme una foto, alimentando i rumor di una possibile collab.

In quest’ultimo anno tantissime altre celebrità hanno dichiarato di voler collaborare con la girl band kpop e chissà a chi toccherà questo nuovo featuring.

Il singolo, di cui non conosciamo il titolo, sarà rilasciato il prossimo agosto e anticiperà anche il primo album della band!