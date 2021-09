Britney Spears disattiva il profilo Instagram prima del matrimonio

Il profilo Instagram di Britney Spears non è più attivo. Il motivo è stato spiegato dalla cantante con un tweet ed è riconducibile alle sue imminenti nozze con Sam Asghari.

“Non preoccupatevi ragazzi. Mi prendo una piccola pausa dai social per celebrare il mio fidanzamento ufficiale!!! Tornerò presto”, ha scritto.

Una precisazione necessaria, dopo che i fan si sono accorti della chiusura dell’account e sono partite le inevitabili speculazioni. Così la principessa del pop ha tranquillizzato tutti e ha chiarito che è semplicemente occupata con i preparativi per il lieto evento.

Chi è Sam Asghari che presto sposerà Britney Spears

Soltanto domenica scorsa Britney ha annunciato il suo matrimonio con il fidanzato che le ha chiesto la mano con un diamante di 4 carati, costato 70 mila dollari. Sulla fascia dell’anello è incisa la parola “leonessa” che è il modo in cui il giovane è solito chiamare la sua amata.

Ma chi è Sam Asghari? Si tratta di un personal trainer di 27 anni nato in Iran, dove ha vissuto fino all’età di 12 anni. Lui e Britney si sono conosciuti nel 2016 sul set di un videoclip musicale della cantante, Slumber party. Anche se la professione principale di Sam è appunto quella di allenatore, lo si può vedere in alcuni ruoli da attore, come nella serie televisiva Black Monday.

Inoltre, è comparso in un video delle Fifth Armony, Work from Home. La proposta di matrimonio alla cantante è avvenuta proprio a casa di Britney, come è stato rivelato dal manager di Britney Spears.

E a proposito della spinosa questione che riguarda l’artista statunitense e suo padre, Jamie Spears, Sam ha dichiarato: “È importante che la gente capisca che ho zero rispetto per qualcuno che cerca di controllare la nostra relazione, lanciando continuamente ostacoli sulla nostra strada”.