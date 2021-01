Amici 20: Enula ed Esa Abrate si sono innamorati?

Una nuova coppia sembra essere nata nella scuola di Amici 20: Enula ed Esa si sono innamorati? Durante il daytime di oggi, la cantante sembra in effetti più vicina che mai al cantautore di Nato due volte.

A dire il vero, Enula scherza prima con Evandro per poi spostare tutta la sua attenzione su Esa. Quest’ultimo confessa di sentirsi completamente a suo agio con lei e di sentire di poter parlare con la ragazza di qualsiasi cosa.

Più tardi, i due giovani sono insieme in camera a scambiarsi effusioni anche se alla fine la cantante sembra che lo veda più come un amico piuttosto che come un fidanzato.

Poi, quando Esa chiede di poter parlare con lei per chiarire tutto, la ragazza si dice molto confusa in generale e non solo verso di lui.

Insomma, come accaduto con Giulia, il sentimento del cantautore sembra essere destinato a rimanere a senso unico. Anche perché indagando sulla vita sentimentale di Enula, emerge che sia già legata a qualcuno o almeno lo è stata fino a poco tempo fa! (fonte NewsAmici).

Chi è Enula, cantante di Amici 20

Tra le tante curiosità sulla cantante quella che più colpisce è sicuramente il fatto che la cantante si è fidanzata con un altro volto noto e molto amato. Si tratta di Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassman nonché vincitore dell’ultima edizione di Sanremo giovani.

Inoltre, Enula è anche stata selezionata tra i 61 finalisti del concorso canoro con il pezzo Con(torta). Dopo l’esibizione davanti alla commissione artistica però non è stata ammessa alla fase finale delle selezioni.

Il suo nome completo è Enula Bareggi, ha 22 anni ed è originaria di Abbiategrasso. Nel 2011 ha partecipato alla terza edizione di Io canto, il talent show per piccoli cantanti condotto da Gerry Scotti. Cosa ne pensate della storia di Enula e Esa?