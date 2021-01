Zayn: Nobody is listening è il nuovo album in uscita il 15 gennaio

Zayn sta per tornare. E non soltanto con un nuovo singolo ma con un vero e proprio nuovo album! OMG! Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, l’artista ex One Direction pubblicherà il prossimo 8 gennaio un nuovo singolo, ma le sorprese non finiscono qui!

Ecco tutto quello che sappiamo degli imminenti progetti discografici di Zayn!

In questi ultimi mesi, oltre ad avere assistito la compagna Gigi Hadid e aver accolto al mondo la sua prima figlia, Zayn ha lavorato a nuove canzoni. I pezzi saranno contenuti in Nobody is listening, di cui è stato proprio di recente rivelato il titolo e la data di uscita, oltre alla copertina.



Zayn, ad oggi, non ha ufficializzato il titolo del disco e la sua data di pubblicazione. Tuttavia, le directioner spagnole hanno svelato il segreto in anteprima, spoilerando in qualche modo il titolo del disco.

Secondo Amazon Spain, infatti, Nobody is listening di Zayn uscirà in tutto il mondo il prossimo 15 gennaio 2021. Nel frattempo, i siti di FNAC e El Corte Inglés hanno messo l’album in pre order.

“According to Amazon Spain, the album (z3) could be titled “Nobody Is Listening”. It is set to be released on January 15, 2021. UPDATE: The shops “FNAC” and “El Corte Inglés” put the album on pre-order recently”. — z – au (@erodafaIIs) January 7, 2021

Fra i pezzi dell’album di Zayn, il terzo della sua carriera dopo Mind of Mine e Icarus Falls, troviamo anche UNFXKWITABLE, la title track e Dragonfly. Ma ovviamente al suo interno troveremo anche Better, il singolo pubblicato ormai qualche settimana fa e il tanto atteso Vibez.

La nuova canzone di Zayn Vibez verrà rilasciata insieme al video ufficiale proprio domani, alle ore 6 del mattino (secondo fuso italiano). Non vediamo l’ora di scoprire tutto quello che Zayn ha in serbo per noi con questo nuovo Nobody is listening! Zayn is back!

