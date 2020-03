Mulan: ecco perché Shang non sarà nel live action

Sin da quando il remake in live action di Mulan è stato annunciato è stato chiaro che il film si sarebbe discostato molto dal classico d’animazione del 1998. Successivamente abbiamo saputo infatti che ci sarebbero state delle differenze di trama e dei personaggi assenti. Uno tra questi è il generale Li Shang, interesse amoroso della protagonista.

Nessuno aveva svelato il motivo dell’assenza, almeno fino a poche ore fa. Jason Reed, uno dei produttori del film, ha infatti spiegato il perché Shang non sia presente. Tutto è legato al MeToo.

Ecco le sue parole in un’intervista a Collider:

Abbiamo diviso Li Shang in due personaggi. Uno è diventato il comandante Tung (Donnie Yen) che funge da padre surrogato e mentore nel corso del film. L’altro è Honghui (Yoson An) che è un pari di Mulan nella squadra. In particolare penso che ai tempi del movimento #MeToo, avere un ufficiale in comando che è anche l’interesse amoroso fosse molto scomodo e non pensavamo che fosse appropriato.

La sinossi ufficiale del film:

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

Diretto da Niki Caro, il film vanta un cast internazionale guidato da Yifei Liu nel ruolo della protagonista. A fianco a lei, Donnie Yen nel ruolo del Comandante Tung, Tzi Ma nel ruolo di Zhou, Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan, Yoson An nel ruolo di Honghui e Ron Yuan in quello del Sergente Qiang. Il film vanta anche la partecipazione di Gong Li nel ruolo di Xianniang e di Jet Li nel ruolo dell’Imperatore.

Rivisitazione del classico Disney del 1998, il film è basato sul poema narrativo cinese “La ballata di Mulan”. Uscirà nei cinema il 26 marzo.