Jake Paul insulta Zayn. In sua difesa Gigi Hadid, ecco cos’è successo!

Jake Paul si è messo questo pomeriggio a lanciare delle pesanti frecciatine contro Zayn. Ma per quale motivo tanta acredine nei suoi confronti?

A spiegarlo è stato lo stesso Jake Paul, youtuber che vanta milioni di iscritti nonché fratello del celebre Logan Paul. Come raccontato su Twitter, infatti, Zayn avrebbe mandato a quel paese Paul. Per non utilizzare, diciamo così, termini più coloriti.

Con un altro tweet, Jake Paul ha poi aggiunto:

Le parole di Jake Paul non sono però passate inosservate a Gigi Hadid, che vi ricordiamo è tornata insieme a Zayn proprio di recente.

Ecco qui sotto come Gigi ha voluto rispondere a Jake Paul:

Lol cause he doesn’t care to hang w you and your embarrassing crew of YouTube groupies ..? Home alone with his best friends like a respectful king cause he has me, sweetie. Unbothered by your irrelevant ugly ass. Go to bed …

— Gigi Hadid (@GiGiHadid) February 23, 2020