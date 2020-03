Clio Make Up svela il nome della sua seconda figlia. VIDEO!

Lo sapevamo ormai da un po’ che la youtuber più acclamata, Clio Make Up, fosse in dolce attesa di una seconda bambina. Dopo la nascita di Grace, la make up artist che adoriamo ha annunciato il nome della sua secondo genita.

Come si chiama la figlia di Clio

Si chiamerà Joy, la seconda figlia di una delle famiglie più amate del web ed è stato annunciato al pubblico tramite un carinissimo video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. L’annuncio, fatto in compagnia di Grace con papà Claudio alla cinepresa ha già ottenuto tantissimi like e commenti.

Anche Grace sembra felicissima dell’arrivo della sorellina e non vediamo l’ora di immergerci insieme a Clio in questa nuova avventura da mamma.