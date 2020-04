Zayn torna negli One Direction? La reunion sembra vicina, ecco perché!

Zayn Malik, tenetevi forte, potrebbe (il condizionale è d’obbligo) tornare a far parte degli One Direction. A 5 anni di distanza dall’abbandono della band nel bel mezzo del tour mondiale, l’artista (si dice) prenderà parte alla tanto attesa reunion. Almeno questo è quello che gli ultimi segnali, piuttosto inequivocabili, sembrano indicare.

Ecco perché si dice che Zayn tornerà per la reunion degli One Direction nel 2020





Facciamo un passettno indietro. Qualche giorno fa su Ginger Generation vi abbiamo raccontato di una recente intervista a Liam Payne che ha scatenato il pandemonio. Intervistato dal The Sun, Liam ha in buona sostanza confermato l’arrivo di una reunion dei 1D per il 2020. Quest’anno, infatti, si celebra il decennale della band ferma artisticamente al 2015 e al disco Made in the A.M..

Clicca qui sotto per attivare la prova gratuita di Disney Plus!

Ecco le parole di Liam Payne riguarfo alla reunion degli One Direction:

Sta per arrivare il nostro decimo anniversario, ne abbiamo parlato tanto nelle ulltime settimane, è stato bello. Ascoltare l’opinione di altre persone e vedere vecchi contenuti e cose diverse che non abbiamo visto per tanto tempo o che non abbiamo mai visto è stato interessante. Per il momento non so cosa mi è permesso dire a riguardo! Ci sono tante cose sulle quali abbiamo lavorato, per far sì che possano accadere. C’è stato uno scambio di mail. La cosa più importante di tutte per noi è stata tornare a sentirci.

Alla luce degli eventi, sono stati in molti a domandarsi se questa reunion avrebbe incluso o meno Zayn. Come di certo saprete, dopo il suo abbandono, i rapporti con gli ex colleghi One Direction non sono rimasti esattamente idilliaci. Al contrario, Zayn ha avuto in diverse occasioni da ridire su Liam, Harry, Louis e Niall.

Nelle ultime ore, tuttavia, è avvenuto un fatto a dir poco clamoroso. Tutti i membri degli One Direction hanno infatti ricominciato a seguire Zayn su Twitter. Nello stesso identico periodo. Un segnale decisamente sospetto che ci ha fatto rizzare le antenne. E se a questa reunion partecipasse per davvero anche Zayn? Il nostro cuore non è pronto!