Il testo di Hey Jude, scritto a mano da Paul McCartney, nonché uno dei maggiori successi dei Beatles, è stato venduto all’asta per 910.000 dollari.

Il testo e la chitarra sono stati tra gli oltre 250 oggetti della band offerti in un’asta online venerdì a Julien a New York per celebrare il 50° anniversario della scioglimento della band.

Hey Jude, la storia e il vero significato

Hey Jude è stato scritto da Paul McCartney, ma accreditato alla coppia Lennon/McCartney, originariamente per l’album The Beatles. In seguito fu pubblicato come singolo nel 1968, ed infine pubblicato nella raccolta Hey Jude. La rivista Rolling Stone la colloca all’ottavo posto nella classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi.

Intitolata originariamente Hey Jules e rinominata in seguito Hey Jude per motivi fonetici, fu scritta da McCartney per confortare Julian, il figlio di Lennon, nel momento del divorzio tra il padre e Cynthia Powell.

Nonostante questa versione ufficiale dei fatti, per diverso tempo si è ritenuto che potesse riferirsi o al momento sentimentale difficile di McCartney dopo il fallimento della relazione con Jane Asher oppure fosse dedicata ai Beatles stessi, impegnati in un periodo artistico e storico molto particolare.

Julian Lennon scoprì che Hey Jude era stata scritta per lui vent’anni dopo la composizione. Nel 1996, Julian pagò 25,000 sterline per aggiudicarsi lo spartito originale.

“Partii con l’idea “Hey Jules”, che era Julian, “don’t make it bad, take a sad song and make it better. Hey, prova ad affrontare questa cosa terribile. Sapevo che non sarebbe stato facile per lui. Mi dispiace sempre per i bambini di genitori divorziati”, raccontò successivamente McCartney.