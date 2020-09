Zayn è diventato papà: le reazioni degli altri One Direction

Questa mattina le directioner italiane si sono svegliate con la migliore delle notizie possibili. Zayn Malik, ex membro degli One Direction, è diventato papà per la prima volta! Gigi Hadid, la splendida modella e sua compagna da ormai diversi anni (fra tanti tira e molla) ha partorito una splendida bimba, per fortuna in salute!

Zayn è rimasto per tutto questi 9 mesi in silenzio sui social. L’artista ha infatti voluto mantenere, giustamente, la privacy riguardo a questo momento così importante della sua vita.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw

— zayn (@zaynmalik) September 24, 2020