MCU: ecco tutti i film rinviati a causa del coronavirus

I fan dell’MCU (o Marvel Cinematic Universe) dovranno rassegnarsi a un periodo di astinenza. A causa del coronavirus i film dedicati agli eroi della Casa delle subiranno un rinvio. Tra questi, anche Black Widow, rimandato al 7 maggio 2021. Del resto, vista l’attuale situazione sanitaria, la cosa non sorprende più di tanto. Eppure, la bellissima Vedova Nera, interpretata come sempre da Scarlett Johansson, aveva una data di approdo nelle sale cinematografiche: il prossimo 6 novembre. Come leggiamo da Wired, anche gli altri film Marvel hanno subito uno spostamento: Eternals, che doveva uscire a febbraio, uscirà adesso a novembre 2021, mentre Shang Chi, inizialmente previsto per maggio, uscirà a luglio 2021.

MCU: SITUAZIONE DI INCERTEZZA A CAUSA DEL CORONAVIRUS

Non c’è niente da fare: l’attuale situazione di incertezza per il futuro ha costretto a rivedere i piani non solo della Disney, ma anche della Warner Bros. se pensiamo che Wonder Woman 1984 è stato spostato a inizio 2021. Possiamo solo sperare che l’anno ventuto possa portare una soluzione (un vaccino magari) efficace al contenimento del coronavirus che sta imperversando su gran parte del pianeta e, di conseguenza, anche il mondo del cinema possa ritrovare una propria stabilità, così come il mondo dell’economia in generale, parecchio martoriata a causa dell’emergenza sanitaria. Come informa Everyeye, di recente si era vociferato di una eventuale distribuzione di Black Widow su Disney+, come accaduto con Mulan.

COSA FARE NELL’ATTESA?

Intanto, i fan dell’MCU, mentre attendono lo sblocco della situazione cinematografica, possono approfittarne per fare qualche maratona di pellicole Marvel Studios, recuperando magari qualche titolo che non avevano visto prima. Oppure, chi non l’ha ancora fatto, potrebbe dare un’occhiata a The Boys, serie tv disponibile su Amazon Prime, sempre a tema supereroistico. L’unica differenza è che qui i Super sono dei farabutti, che non si fanno scrupoli a mettere a rischio la vita altrui per il loro tornaconto personale. Meno male che l’umanità può contare sul coraggioso (e cinico) Billy Butcher e il suo gruppo di alleati, che non si faranno scrupolo alcuno a punire questi superuomini tanto potenti quanto corrotti. Ovviamente… con i loro metodi tutt’altro che ortodossi!

Cosa ne pensate dell’attuale situazione dell’MCU? Dite la vostra!